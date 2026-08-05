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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.58 WIB

AFC Restui Jadwal Final Piala Presiden Elite 2026, Persib vs Persebaya Digelar 6 Agustus

Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bertemu di final Piala Presiden Elite 2026 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. (Dok. Piala Presiden 2026) - Image

Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bertemu di final Piala Presiden Elite 2026 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. (Dok. Piala Presiden 2026)

JawaPos.com - AFC resmi menyetujui jadwal semifinal dan final Piala Presiden Elite 2026 yang seluruhnya berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Persetujuan Konfederasi Sepak Bola Asia itu memastikan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya tetap bertemu di final pada 6 Agustus 2026 setelah menyingkirkan lawan masing-masing di semifinal.

Mengapa AFC Menyetujui Jadwal Piala Presiden Elite 2026?

Persetujuan AFC tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor AFC/IDN/T2/7612-2026 yang mengesahkan jadwal fase akhir Piala Presiden Elite 2026.

Regulasi AFC menjadi acuan dalam penyusunan jadwal, termasuk ketentuan mengenai masa pemulihan pemain setelah menjalani pertandingan.

Dengan aturan tersebut, seluruh peserta mendapatkan waktu istirahat yang memadai sebelum kembali bertanding pada fase penentuan.

Persetujuan ini sekaligus memastikan rangkaian semifinal dan final dapat berlangsung sesuai rencana di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Siapa Saja yang Lolos ke Final Piala Presiden Elite 2026?

Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menjadi dua tim yang berhasil memastikan tiket final setelah memenangkan pertandingan semifinal pada 4 Agustus 2026.

Persib Bandung menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1, sedangkan Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC 1-0.

Hasil tersebut membuat duel Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya menjadi pertandingan terakhir untuk menentukan juara Piala Presiden Elite 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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