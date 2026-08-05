AFC Restui Jadwal Final Piala Presiden Elite 2026, Persib vs Persebaya Digelar 6 Agustus

JawaPos.com - AFC resmi menyetujui jadwal semifinal dan final Piala Presiden Elite 2026 yang seluruhnya berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Persetujuan Konfederasi Sepak Bola Asia itu memastikan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya tetap bertemu di final pada 6 Agustus 2026 setelah menyingkirkan lawan masing-masing di semifinal.

Mengapa AFC Menyetujui Jadwal Piala Presiden Elite 2026? Persetujuan AFC tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor AFC/IDN/T2/7612-2026 yang mengesahkan jadwal fase akhir Piala Presiden Elite 2026.

Baca Juga:Reaksi 3 Pemain Persib Bandung usai Kalahkan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

Regulasi AFC menjadi acuan dalam penyusunan jadwal, termasuk ketentuan mengenai masa pemulihan pemain setelah menjalani pertandingan.

Dengan aturan tersebut, seluruh peserta mendapatkan waktu istirahat yang memadai sebelum kembali bertanding pada fase penentuan.

Persetujuan ini sekaligus memastikan rangkaian semifinal dan final dapat berlangsung sesuai rencana di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Baca Juga:Umuh Muchtar Sebut Persib Bandung Belum di Level Terbaik meski Tembus Final Piala Presiden

Siapa Saja yang Lolos ke Final Piala Presiden Elite 2026? Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menjadi dua tim yang berhasil memastikan tiket final setelah memenangkan pertandingan semifinal pada 4 Agustus 2026.

Persib Bandung menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1, sedangkan Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC 1-0.