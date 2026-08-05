Poster Piye Kabare Sido Melu Liga Orak? Muncul di Sekretariat Persik Kendal

JawaPos.com - Sekretariat Persik Kendal di Komplek Stadion Utama Kebondalem, Kabupaten Kendal, menjadi perhatian pecinta sepak bola di Kabupaten Kendal. Sejumlah poster bertulis Piye Kabare Sido Melu Liga Orak?, ditempel di kantor skretariat.

Tulisan tersebut diduga menjadi bentuk keresahan para pendukung Laskar Bahurekso yang hingga kini belum melihat tanda-tanda Persik Kendal melakukan persiapan untuk menghadapi Liga 4 musim 2026/2027.

Momen itu dibagikan fanspage Facebook Galeryfootball Kendal. Dalam unggahannya, akun tersebut memperlihatkan beberapa poster yang ditempel di pintu masuk sekretariat Persik Kendal dengan latar logo klub.

Galeryfootball Kendal menilai kemunculan poster tersebut merupakan bentuk kekecewaan sekaligus tuntutan suporter. Agar manajemen segera memberikan kepastian mengenai keikutsertaan Persik Kendal di Liga 4 musim 2026/2027.

"Suasana di sekitar markas Persik Kendal menjadi perhatian publik setelah muncul sejumlah poster bertulis Piye Kabare Sido Melu Liga Orak? yang ditempel di pintu masuk berlogo Persik Kendal. Aksi tersebut diduga merupakan bentuk kekecewaan sekaligus tuntutan suporter agar ada kejelasan mengenai keikutsertaan tim kebanggaan masyarakat Kendal dalam kompetisi Liga 4 musim 2026/2027," tulis Galeryfootball Kendal.

Unggahan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan mendapat beragam tanggapan dari pencinta sepak bola Kendal.

Banyak pendukung berharap manajemen segera menyampaikan perkembangan mengenai persiapan tim, mulai dari pembentukan skuad, penunjukan pelatih, hingga target yang ingin dicapai pada musim ini.

Keresahan suporter bukan tanpa alasan. Hingga awal Agustus 2026, belum ada informasi resmi mengenai langkah Persik Kendal dalam mempersiapkan tim untuk kompetisi.