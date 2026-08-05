Eks Pemain Vitesse Navarone Foor Sepakat Bergabung dengan PSM Makassar

PSM Makassar dikabarkan menuntaskan transfer gelandang asal Belanda Navarone Foor. (Istiewa)
JawaPos.com - PSM Makassar dikabarkan segera menuntaskan transfer gelandang asal Belanda Navarone Foor. PSM bersiap menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027.
Pemain berusia 34 tahun itu disebut telah mencapai kesepakatan dengan manajemen Juku Eja dan kini hanya tinggal menunggu proses administrasi sebelum diumumkan secara resmi.
Kabar tersebut menjadi angin segar bagi suporter PSM yang menantikan tambahan kekuatan di lini tengah.
Navarone dikenal sebagai pemain berpengalaman yang pernah tampil di sejumlah kompetisi Eropa dan diyakini mampu menambah kualitas permainan tim besutan Bernardo Tavares.
Sebelum mencapai kata sepakat dengan PSM, Navarone dikabarkan telah menjalani tes medis di Jakarta. Jika seluruh proses berjalan lancar, tahap berikutnya adalah penandatanganan kontrak sebelum klub memperkenalkannya sebagai pemain anyar.
Navarone Chesney Kai Foor bukanlah nama asing di sepak bola Belanda. Dia mengawali karier profesional bersama NEC Nijmegen sebelum bergabung dengan Vitesse Arnhem.
Selama berkarir, dia juga sempat memperkuat sejumlah klub luar negeri seperti Pafos FC di Siprus, Riga FC di Latvia, Karmiotissa, Bandırmaspor di Turki, hingga VVV-Venlo.
Pemain yang mampu beroperasi sebagai gelandang tengah, gelandang serang, maupun pemain sayap itu dikenal memiliki teknik individu yang baik serta mampu menggunakan kedua kaki dengan sama baiknya.
Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah yang bisa dimanfaatkan PSM di tengah padatnya jadwal kompetisi musim ini.
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