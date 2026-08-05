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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.47 WIB

Umuh Muchtar Sebut Persib Bandung Belum di Level Terbaik meski Tembus Final Piala Presiden

Umuh Muchtar dan Thom Haye. (Istimewa) - Image

Umuh Muchtar dan Thom Haye. (Istimewa)

JawaPos.com - Manajer sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar mengaku bersyukur melihat perkembangan Persib Bandung selama mengikuti Piala Presiden 2026. 

Menurut dia, keberhasilan Maung Bandung menembus partai final menjadi sinyal positif bahwa proses pembentukan tim mulai berjalan sesuai harapan.

Persib Bandung memulai persiapan pramusim sejak 11 Juli 2026. Turnamen Piala Presiden dimanfaatkan sebagai ajang untuk meningkatkan kebugaran pemain, mematangkan strategi permainan, sekaligus membangun kekompakan antarpenggawa. 

Seiring berjalannya turnamen, performa tim terus menunjukkan peningkatan hingga akhirnya berhasil mengamankan satu tempat di laga final.

Umuh menilai perkembangan tersebut patut disyukuri mengingat tim masih berada dalam tahap awal persiapan menuju musim kompetisi 2026/2027.

Dia juga meyakini kekuatan Persib Bandung akan semakin meningkat ketika seluruh pemain telah bergabung.

"Sekarang, tim sudah jauh lebih baik apalagi kami masih punya pemain-pemain yang sekarang lagi memperkuat Timnas Indonesia. Ini bukan takabur, tapi banyak orang memprediksi Persib Bandung akan lebih bagus," ujar Umuh.

Menurut dia, skuad yang tampil di Piala Presiden belum menggambarkan kekuatan penuh Persib Bandung.

Saat ini masih ada tujuh pemain yang sedang menjalankan tugas bersama Tim Nasional Indonesia dan belum bergabung dengan tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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