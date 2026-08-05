Pantau Skuad Persib Bandung! Igor Tolic Belum Pilih Starting Line Up Lawan Persebaya Surabaya

Igor Tolic masih menunggu kondisi skuad Persib Bandung sebelum menentukan starting line-up menghadapi Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026. (Persib)
JawaPos.com - Igor Tolic belum menentukan starting line-up Persib Bandung untuk menghadapi Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026. Laga bakal berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.
Pelatih Persib Bandung itu masih menunggu kondisi kebugaran pemain setelah jeda kurang dari dua hari sejak pertandingan sebelumnya. Jadwal final Piala Presiden 2026 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya pada Kamis (6/8).
Pertandingan tersebut dijadwalkan disiarkan langsung melalui Indosiar dan Vidio. Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, menjadi venue perebutan gelar juara.
Persib Bandung dan Persebaya Surabaya sama-sama menghadapi tantangan pemulihan singkat sebelum pertandingan puncak.
Situasi tersebut membuat kondisi fisik pemain menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Igor Tolic dalam menentukan komposisi terbaik.
Igor Tolic belum mau buru-buru menentukan sebelas pemain yang akan diturunkan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya.
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Pelatih asal Kroasia tersebut memilih melihat perkembangan kondisi skuad pada Kamis (6/8/2026) pagi sebelum mengambil keputusan final.
“Belum genap dua hari berlalu, baru satu hari. Jadi, kita akan melihat situasi sebenarnya besok pagi. Kami sudah mendapat informasi resmi bahwa kami akan bertanding besok malam, pertandingan dijadwalkan pada tanggal 6,” ujar Igor Tolic, Rabu (5/8).
Pernyataan tersebut menunjukkan waktu pemulihan menjadi perhatian utama Persib Bandung menjelang final Piala Presiden 2026.
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