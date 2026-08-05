Logo Semen Kujang Resmi Hiasi Jersey Persib Bandung Selama Tiga Musim, Kolaborasi Dua Ikon Jabar

Semen Kujang resmi jadi mitra Persib Bandung selama tiga musim. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) resmi menjalin kemitraan strategis antara Semen Kujang dan Persib Bandung.
Kolaborasi ini menjadi langkah baru yang menyatukan dua nama besar asal Jawa Barat yang sama-sama memiliki sejarah panjang, kedekatan dengan masyarakat, serta menjadi simbol kebanggaan Tatar Pasundan.
Kerja sama tersebut diumumkan bersamaan dengan peluncuran kembali merek Semen Kujang di Bandung, Rabu (5/8).
Baca Juga:Presiden Federasi Yordania Tuding Gianni Infantino Lakukan Pemerasan, Krisis FIFA Makin Memanas
Dalam kesepakatan itu, logo Semen Kujang akan terpampang di jersey resmi Persib Bandung selama tiga musim ke depan. Tak hanya sebatas penempatan logo di seragam pertandingan, kedua pihak juga menyiapkan berbagai program kolaborasi.
Mulai dari aktivasi merek, kegiatan komunitas, hingga sejumlah inisiatif yang diharapkan semakin mempererat hubungan dengan masyarakat Jawa Barat.
Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra menjelaskan, peluncuran kembali Semen Kujang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar Jawa Barat.
Menurut dia, Semen Kujang bukan sekadar produk, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang melekat dalam pembangunan daerah. Semen Kujang merupakan merek semen pertama di Jawa Barat yang telah hadir sejak 1975.
Sementara itu, Direktur Sales dan Marketing SIG Dicky Saelan menyebut, kemitraan dengan Persib Bandung bukan hanya kerja sama bisnis semata.
Dia menilai klub kebanggaan Jawa Barat itu memiliki semangat yang sejalan dengan Semen Kujang dalam membangun kebanggaan masyarakat terhadap produk dan karya daerah.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan