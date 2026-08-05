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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.40 WIB

Logo Semen Kujang Resmi Hiasi Jersey Persib Bandung Selama Tiga Musim, Kolaborasi Dua Ikon Jabar

Semen Kujang resmi jadi mitra Persib Bandung selama tiga musim. (Istimewa) - Image

Semen Kujang resmi jadi mitra Persib Bandung selama tiga musim. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) resmi menjalin kemitraan strategis antara Semen Kujang dan Persib Bandung.

Kolaborasi ini menjadi langkah baru yang menyatukan dua nama besar asal Jawa Barat yang sama-sama memiliki sejarah panjang, kedekatan dengan masyarakat, serta menjadi simbol kebanggaan Tatar Pasundan.

Kerja sama tersebut diumumkan bersamaan dengan peluncuran kembali merek Semen Kujang di Bandung, Rabu (5/8).

Dalam kesepakatan itu, logo Semen Kujang akan terpampang di jersey resmi Persib Bandung selama tiga musim ke depan. Tak hanya sebatas penempatan logo di seragam pertandingan, kedua pihak juga menyiapkan berbagai program kolaborasi.

Mulai dari aktivasi merek, kegiatan komunitas, hingga sejumlah inisiatif yang diharapkan semakin mempererat hubungan dengan masyarakat Jawa Barat.

Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra menjelaskan, peluncuran kembali Semen Kujang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar Jawa Barat.

Menurut dia, Semen Kujang bukan sekadar produk, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang melekat dalam pembangunan daerah. Semen Kujang merupakan merek semen pertama di Jawa Barat yang telah hadir sejak 1975.

Sementara itu, Direktur Sales dan Marketing SIG Dicky Saelan menyebut, kemitraan dengan Persib Bandung bukan hanya kerja sama bisnis semata.

Dia menilai klub kebanggaan Jawa Barat itu memiliki semangat yang sejalan dengan Semen Kujang dalam membangun kebanggaan masyarakat terhadap produk dan karya daerah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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