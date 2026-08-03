Putra Phil Collins Gabung TSV 1860 Munchen, Mathew Collins Siap Tampil di Liga Jerman

JawaPos.com - Klub sekota Bayern Munchen, TSV 1860 Munchen, kembali mencuri perhatian. Kali ini bukan karena prestasi di lapangan, melainkan keberhasilannya merekrut Mathew Collins, putra bungsu musisi legendaris Phil Collins.

Mathew, gelandang berusia 21 tahun, resmi menandatangani kontrak berdurasi satu musim setelah tampil meyakinkan selama masa uji coba bersama Die Lowen, julukan TSV 1860 Munchen.

Bagi Mathew, bermain di Jerman menjadi pengalaman baru. Dalam tiga musim terakhir, dia berkarier di Austrian Bundesliga bersama WSG Tirol.

"Senang sekali bergabung dengan klub yang punya sejarah hebat dalam sepak bola Jerman," tulis Mathew melalui akun media sosialnya.

TSV 1860 Munchen sudah lama tidak tampil di Bundesliga. Klub tersebut terakhir bermain di kasta tertinggi Jerman pada musim 2003-2004 dan kini berkompetisi di Regionalliga, kasta keempat sepak bola Jerman.