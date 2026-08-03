Putra Phil Collins Gabung TSV 1860 Munchen, Mathew Collins Siap Tampil di Liga Jerman

TSV 1860 Munchen resmi merekrut Mathew Collins (kiri), putra musisi Phil Collins. Gelandang 21 tahun itu meneken kontrak selama satu musim. (Dok. M Collins)
JawaPos.com - Klub sekota Bayern Munchen, TSV 1860 Munchen, kembali mencuri perhatian. Kali ini bukan karena prestasi di lapangan, melainkan keberhasilannya merekrut Mathew Collins, putra bungsu musisi legendaris Phil Collins.
Mathew, gelandang berusia 21 tahun, resmi menandatangani kontrak berdurasi satu musim setelah tampil meyakinkan selama masa uji coba bersama Die Lowen, julukan TSV 1860 Munchen.
Bagi Mathew, bermain di Jerman menjadi pengalaman baru. Dalam tiga musim terakhir, dia berkarier di Austrian Bundesliga bersama WSG Tirol.
"Senang sekali bergabung dengan klub yang punya sejarah hebat dalam sepak bola Jerman," tulis Mathew melalui akun media sosialnya.
TSV 1860 Munchen sudah lama tidak tampil di Bundesliga. Klub tersebut terakhir bermain di kasta tertinggi Jerman pada musim 2003-2004 dan kini berkompetisi di Regionalliga, kasta keempat sepak bola Jerman.
Meski demikian, Die Lowen memiliki sejarah panjang. Klub ini merupakan salah satu anggota pendiri Bundesliga pada 1963, menjuarai Bundesliga musim 1965-1966, dua kali menjuarai DFB-Pokal, serta pernah mencapai final Piala Winners 1965 sebelum dikalahkan West Ham United.
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