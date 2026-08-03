20 Peringkat Liga Teratas di Dunia Sepak Bola 2026, Kapan Liga Indonesia Masuk Hitungan?

JawaPos.com - Ada banyak faktor berbeda yang menentukan kualitas sebuah liga sepak bola. Apakah kompetisi yang menghasilkan uang paling banyak? Apakah divisi yang paling kompetitif? Apakah liga dengan pemain terbaik atau liga yang lebih cenderung membuat gebrakan di turnamen kontinental?

Dengan begitu banyak variabel yang berperan, hampir mustahil untuk memberikan jawaban pasti tentang siapa yang pantas menjadi nomor satu.

Kata kuncinya di sini adalah 'hampir' karena para ahli di Opta telah berhasil melakukannya. Menggunakan formula Peringkat Kekuatan unik mereka, para analis mampu menyaring semua liga di dunia hingga 30 besar. Mereka melakukan perhitungan dengan mengambil peringkat kekuatan rata-rata untuk setiap tim di divisi masing-masing, yang membantu mereka mengetahui kekuatan relatif kompetisi tersebut.

Baca Juga:Perasaan Jose Mourinho saat Real Madrid Ditahan Fiorentina di Laga Pramusim Perdana

Jelas, ada beberapa divisi yang tidak cukup kuat untuk masuk dalam daftar – dan itu termasuk Liga Utama Skotlandia di peringkat ke-36. Liga Pro Saudi, meskipun menjadi rumah bagi banyak pemain terkenal termasuk Cristiano Ronaldo, juga berada di peringkat ke-37 saat ini. Mari kita lihat lebih dekat 30 liga teratas.

20. Liga Pro Ekuador Ekuador telah menghasilkan beberapa pemain sepak bola hebat selama bertahun-tahun, dengan Antonio Valencia dan Alberto Spencer mungkin yang paling dihormati. Pada 2026, ada beberapa bintang terkenal yang juga tampil mengesankan di Liga Premier. Memang, Moises Caicedo dari Chelsea dan Piero Hincapie dari Arsenal telah menjadi pemain terkemuka di posisi mereka di Eropa.

Ini menandakan periode sepak bola yang mengesankan bagi negara tersebut, dan Liga Pro Ekuador telah mendapatkan manfaatnya. Kini, berada di peringkat 20 besar, kompetisi ini termasuk yang terbaik di dunia. Barcelona, ​​yang berbasis di Guayaquil (bukan Spanyol) adalah yang paling sukses, memenangkan 16 gelar sejak liga dibentuk pada 1957.

19. Eliteserien Norwegia Norwegia sedang mengalami momen emas dalam sepak bola saat ini. Mereka mengamankan tempat mereka di Piala Dunia 2026 dengan kampanye kualifikasi yang sempurna, mengakhiri 28 tahun tanpa penampilan di putaran final. Bintang Liga Premier Erling Haaland dan Martin Odegaard berada di jantung kesuksesan tersebut.

Tidak hanya mampu menghasilkan beberapa talenta top, tetapi negara ini juga jelas menarik dan mempertahankan beberapa pemain hebat, dengan Eliteserien Norwegia sekarang berada di peringkat ke-19 dalam daftar ini. FK Bodo/Glimt tidak diragukan lagi berperan penting dalam hal itu, karena mereka terus tampil mengesankan di Eropa, terutama saat mengalahkan Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter Milan pada 2026.