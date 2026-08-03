Kongres Tahunan PSSI Putuskan KLB 2027 Diundur, Fokus Tuntaskan Kompetisi 2026/2027

JawaPos.com - PSSI resmi menunda pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) 2027 yang akan menjadi agenda pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco). Keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan PSSI yang digelar di Jakarta, Selasa (3/8/2026).

Semula, KLB dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027. Namun, melalui persetujuan para anggota kongres, pelaksanaannya digeser menjadi Juli 2027.

Perubahan jadwal ini dilakukan agar seluruh kompetisi sepak bola nasional musim 2026/2027 dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum memasuki proses pemilihan kepengurusan baru. Dengan demikian, fokus organisasi tetap tertuju pada kelancaran penyelenggaraan kompetisi hingga akhir musim.

Keputusan tersebut juga menyesuaikan dengan format kompetisi Indonesia yang kini menggunakan sistem lintas tahun. Musim 2026/2027 menjadi salah satu musim penuh setelah perubahan kalender kompetisi, sehingga penyelenggaraan KLB dinilai lebih ideal apabila dilakukan setelah seluruh agenda liga selesai.

KLB 2027 nantinya akan menjadi forum penting bagi PSSI untuk menentukan kepengurusan baru. Dalam agenda tersebut, anggota PSSI akan memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, serta anggota Exco yang akan memimpin organisasi pada periode berikutnya.

Penundaan hingga Juli memberi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia untuk tetap memusatkan perhatian pada jalannya kompetisi. Selain Liga 1, sejumlah kompetisi lain yang berada di bawah naungan PSSI juga masih berlangsung hingga pertengahan tahun 2027.

Selain menjaga fokus penyelenggaraan kompetisi, perubahan jadwal juga diharapkan membuat proses transisi kepengurusan berjalan lebih tertata. Kepengurusan baru nantinya dapat langsung menyusun program kerja setelah seluruh agenda kompetisi musim 2026/2027 selesai dilaksanakan.