Recovery di Kolam Renang Jadi Senjata Persebaya Jelang Jamu Persib di Final

JawaPos.com - Persebaya Surabaya langsung menggeber pemulihan fisik di kolam renang hotel setelah mengalahkan Arema FC 1-0 pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026) malam.

Recovery tersebut menjadi langkah penting karena Green Force hanya punya waktu satu hari sebelum menghadapi Persib Bandung di final pada Kamis (6/8/2026).

Kemenangan atas Arema FC ditentukan melalui sundulan Yuran Fernandes pada penghujung babak pertama.

Gol tersebut sekaligus membawa Persebaya Surabaya melaju ke partai final Piala Presiden 2026 untuk kedua kalinya sejak mengikuti turnamen tersebut pada 2019.

Kini, tantangan terbesar Green Force bukan lagi sekadar mempersiapkan strategi menghadapi Persib Bandung.

Kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama karena tim harus kembali bertanding dalam waktu sangat singkat setelah menjalani semifinal yang berlangsung dengan intensitas tinggi.

Persebaya Surabaya pun memilih kolam renang sebagai salah satu tempat untuk mengembalikan kondisi pemain. Aktivitas recovery itu terlihat melalui unggahan klub dengan foto para pemain menjalani pemulihan di kolam renang hotel.