Daftar 25 Pemain Baru Semen Padang untuk Liga 2 Championship, Calon Kuat Juara dan Naik Kasta ke Super League

JawaPos.com - Semen Padang tak main-main untuk mengarungi Liga 2 Pegadaian Championship 2026/2027 mendatang. Sebanyak 25 pemain baru resmi didatangkan untuk mengemban misi langsung kembali naik kasta ke Super League musim berikutnya.

Tim kebanggaan warga Sumatera Barat nampaknya tak ingin berlama-lama berada di kasta kedua sepak bola Indonesia setelah terdegradasi pada musim lalu. Untuk mewujudkan misi kembali mentas di kasta teratas, sebanyak 25 pemain baru langsung didatangkan.

Beberapa pemain baru merupakan pemain berpengalaman di level Liga 1 dan Liga Super hingga timnas Indonesia seperti David Maulana, Hargianto, Bagas Kaffa, Gian Zola, Ilija Spasojevic, hingga Esteban Vizcarra.

Terbaru, pemain keturunan Belanda, Stefano Lilipaly juga mendarat ke Kota Padang setelah kontraknya bersama Dewa United tidak diperpanjang. Tim berjuluk Kabau Sirah juga mendatangkan fullback kiri yang pernah merasakan dua gelar juara liga bersama Persija Jakarta dan Persib Bandung, Rezaldi Hehanusa.

Rezaldi pada musim lalu dipinjamkan ke Persik Kediri karena tidak masuk ke dalam skema Persib di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak.

Semen Padang sendiri tergabung di grup Barat Liga 2 Championship musim depan dan akan bersaing dengan tim-tim tradisional seperti PSIS Semarang, PSPS Pekanbaru, Persiraja Banda Aceh, hingga PSMS Medan.

Berikut daftar pemain baru Semen Padang per tanggal 15 Juli 2026: