Nil Maizar Puas dengan Game Internal Kedua Semen Padang FC, Siapkan Serangkaian Uji Coba pada Agustus

JawaPos.com - Semen Padang FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi liga 2 musim 2026/2027. Salah satu upaya yang dilakukan tim berjuluk Kabau Sirah adalah menggelar game internal kedua yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Selasa (21/7).

Sesi latihan tersebut menjadi bagian dari program evaluasi tim pelatih untuk melihat perkembangan para pemain setelah menjalani latihan intensif selama beberapa pekan terakhir. Selain mengukur kondisi fisik, game internal juga dimanfaatkan untuk menilai pemahaman taktik serta kesiapan mental pemain sebelum menghadapi pertandingan resmi.

Pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengaku puas dengan penampilan yang diperlihatkan anak asuhnya. Menurut dia, progres tim mulai terlihat, terutama dalam menjalankan instruksi yang telah diberikan selama sesi latihan.

"Game internal kedua ini berjalan cukup baik. Secara taktikal, baik saat bertahan maupun menyerang, serta transisi sudah cukup bagus," ujar Nil Maizar seusai memimpin latihan.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi Semen Padang FC yang sedang membangun fondasi permainan menjelang musim baru. Kekompakan antarlini dinilai mulai terbentuk, sementara para pemain juga semakin memahami pola permainan yang diinginkan tim pelatih.

Meski demikian, Nil Maizar menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu terus ditingkatkan. Karena itu, tim pelatih telah menyusun agenda uji coba melawan klub lain sebagai bagian dari proses penyempurnaan performa tim.

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Beberapa pertandingan uji coba dijadwalkan berlangsung sepanjang Agustus. Agenda tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran lebih jelas mengenai kesiapan skuad ketika menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda.

"Selanjutnya, kita akan menggelar beberapa kali uji coba, terutama di bulan Agustus. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita," lanjut Nil Maizar.