Semen Padang FC Resmi Datangkan Lazar Zlicic, Gelandang Serbia Siap Bawa Kabau Sirah Kembali Promosi ke Super Legue

JawaPos.com - Semen Padang FC terus mematangkan komposisi skuad menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026/27. Kali ini, Kabau Sirah resmi memperkenalkan gelandang asal Serbia Lazar Zlicic sebagai bagian dari kekuatan baru yang akan mengarungi musim penuh tantangan.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui video perkenalan yang diunggah di media sosial resmi klub. Dalam tayangan itu, Lazar Zlicic tampak menerima jersey kebanggaan Semen Padang FC dengan dominasi warna biru dan putih bermotif abstrak.

Logo kepala kerbau yang menghiasi bagian dada menjadi simbol awal perjalanan sang pemain bersama tim asal Ranah Minang. Dalam pesan pertamanya, Zlicic mengaku sudah memahami besarnya harapan yang dipikul Semen Padang FC musim ini.

Karena itu, dia datang dengan tekad untuk memberikan kemampuan terbaik demi membantu tim meraih target yang telah ditetapkan.

"Saya tahu ada ribuan harapan dan doa yang menyertai setiap langkah kita musim ini. Saya Lazar Zlicic, saya di sini untuk berjuang. Tetapi saya tahu saya tidak bisa menyendiri. Untuk menang, kita butuh kerja sama semua orang di dalam tim ini," ujar Zlicic.

Pemain asal Serbia itu juga memberikan perhatian khusus kepada para suporter Semen Padang FC. Menurut dia, dukungan dari tribun memiliki arti penting dalam setiap pertandingan dan bisa menjadi tambahan motivasi bagi seluruh pemain di lapangan.

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Zlicic menutup perkenalannya dengan penuh semangat. Sambil mengepalkan tangan ke arah kamera, dia meneriakkan slogan yang begitu akrab di kalangan pendukung Kabau Sirah. "Lambang di Dada!", sebagai bentuk komitmennya untuk membela klub dengan sepenuh hati," ucap dia.

Kehadiran Lazar Zlicic diyakini akan menambah kualitas lini tengah Semen Padang FC. Berbekal pengalaman bermain di kompetisi Eropa serta pernah memperkuat tim nasional kelompok umur Serbia, dia diharapkan mampu menjadi pengatur tempo permainan sekaligus penghubung antara lini belakang dan lini depan.