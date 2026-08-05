Mariano Peralta Bahagia Debut di Persib, Akui Belum Capai Kondisi Fisik Terbaik

JawaPos.com - Penyerang anyar Persib Bandung Mariano Peralta akhirnya merasakan momen yang telah lama dinantikan. Pemain asal Argentina tersebut menjalani debut bersama Maung Bandung.

Mariano Peralta bermain saat Persib menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8).

Meski hanya bermain dalam waktu singkat, Mariano Peralta mengaku sangat menikmati kesempatan pertama mengenakan seragam Persib di pertandingan resmi. Debut itu terasa semakin berkesan karena Persib mengalahkan Persija 2-1 dan memastikan tiket ke final piala Presiden.

Pelatih Igor Tolic memasukkan Peralta pada menit ke-86 untuk menggantikan Luciano Guaycochea. Dalam sisa waktu pertandingan, pemain bernomor punggung 10 itu ikut membantu tim mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Persib memastikan kemenangan berkat gol yang dicetak Uilliam Barros dan Balsa Sekulic. Hasil tersebut membuat Maung Bandung selangkah lagi menuju gelar juara Piala Presiden 2026.

Peralta mengaku sudah lama menunggu kesempatan untuk melakoni pertandingan pertama bersama Persib sejak resmi bergabung dengan klub. Menurut dia, kemenangan tim jauh lebih berarti dibandingkan debut pribadi yang dia jalani.

"Sangat senang karena saya sudah menantikan momen ini sejak lama. Tapi, saya lebih senang karena tim menang dan kami akan main di final. Ketika sampai final, tentu kami ingin juara," ujar Peralta.

Mantan pemain yang berkarir di Argentina itu menegaskan target utamanya adalah membantu Persib meraih trofi.