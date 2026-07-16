Penyebab Denny Sumargo-Olivia Allan 4 Kali Gagal Jalani Program Bayi Tabung

JawaPos.com - Perjuangan Denny Sumargo dan Olivia Allan untuk mendapatkan anak kedua belum membuahkan hasil sampai sekarang. Pasangan suami istri tersebut mengungkapkan sudah 4 kali menjalani program bayi tabung (IVF), namun seluruh proses tersebut berakhir dengan kegagalan karena embrio tidak berkembang.

Denny Sumargo mengungkapkan, kegagalan yang mereka alami selalu terjadi pada fase yang sama. Menurutnya, embrio hasil program bayi tabung tidak pernah mampu bertahan hingga memasuki hari keenam perkembangan.

"Rata-rata tidak pernah berhasil sampai hari keenam, itu karena apa? Karena memang sesulit itu," kata Denny Sumargo saat ditemui di bilangan Jakarta Barat.

Meski telah berulang kali mengalami kegagalan, Denny Sumargo menegaskan dirinya tidak pernah menyesali keputusan telah melakukan program bayi tabung. Menurutnya, biaya program bayi tabung memang tidak sedikit, tetapi dia tetap bersyukur karena masih diberikan rezeki oleh Tuhan untuk terus berusaha.

"Nggak pernah menyesal kok. Ibaratnya ini kan pasti biayanya juga dalam tanda kutip nggak kecil. Tuhan masih kasih rezeki menurut gua, tidak bisa kita hitung seperti itu. Karena banyak orang di luar sana yang pengin tapi nggak punya uang. Mumpung gua masih dikasih rezeki, gua coba terus," ujarnya.

Selama ini, Denny Sumargo dan Olivia Allan memilih tidak banyak membagikan perjuangan mendapatkan buah hati kedua ke publik. Namun kali ini Densu merasa perlu bicara karena melihat kondisi sang istri yang mulai kelelahan secara fisik maupun emosional setelah berkali-kali menjalani prosedur IVF.

Setelah empat kali mengalami kegagalan, Olivia Allan masih sempat berpikir untuk mencoba melakukan program bayi tabung yang terakhir kali. Dengan harapan dapat dikaruniai buah hati kedua.

"Rencananya sebenarnya kalau harapannya bisa dapat cowok, tapi kalau memang nggak dapat nggak apa-apa. Cewek juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya ini terakhir," tuturnya.