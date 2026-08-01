Tugas Baru Miguel Pereira, Winger Persebaya Surabaya Jadi Penerjemah Alex Martins

JawaPos.com - Miguel Pereira memang baru bergabung dengan Persebaya Surabaya. Namun, pemain asal Portugal itu sudah memiliki satu tugas tambahan, yakni menjadi penerjemah.

Miguel bertugas sebagai penerjemah bagi Alex Martins. Maklum, bomber asal Brasil itu hanya bisa berbahasa Portugis. Sementara itu, rekan setimnya lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris.

Agar komunikasi berjalan lancar, Miguel menerjemahkan semua ucapan Alex ke dalam bahasa Inggris. Apakah dia tidak kerepotan?

"Tidak masalah. Saya hanya mencoba menolong rekan setim. Saya berharap bisa memberi kenyamanan dalam berkomunikasi bagi semua pemain," kata Miguel kepada Jawa Pos.

Karena menjadi penerjemah, hubungan Miguel dengan Alex semakin dekat. Keduanya bahkan cukup akrab.

"Ya, saya memang dekat dengan Alex. Tapi, saya juga selalu mencoba dekat dengan para pemain lain. Menurut saya, itu adalah hal yang penting," ujar pemain asal Portugal itu.