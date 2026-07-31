Jelang Liga 2 Musim 2026/2027, Kendal Tornado FC Datangkan Birrul Walidain dan Andre Oktaviansyah

Kendal Tornado FC resmi merekrut Birrul Walidain. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC kembali bergerak aktif di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.
Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu resmi memperkenalkan dua pemain anyar, yakni bek Ahmad Birrul Walidain dan gelandang Andre Oktaviansyah.
Kehadiran dua pemain tersebut menjadi bagian dari upaya klub memperkuat kedalaman skuad agar lebih siap menghadapi persaingan yang diprediksi berlangsung ketat sepanjang musim.
Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, mengatakan tambahan tenaga baru ini merupakan hasil evaluasi tim pelatih terhadap kebutuhan tim di beberapa posisi.
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Birrul diproyeksikan menambah kekuatan di sektor bek sayap. Pemain yang mampu bermain sebagai full back kanan maupun kiri itu dinilai memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan tim dalam menghadapi berbagai situasi pertandingan.
Sementara Andre Oktaviansyah diharapkan mampu memberi warna baru di lini tengah. Pengalaman pemain yang akrab disapa Kobra itu di kompetisi kasta tertinggi Indonesia menjadi nilai tambah bagi Kendal Tornado FC.
"Komposisi pemain yang semakin kompetitif menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi ketatnya persaingan kompetisi. Selain kualitas individu, kemampuan beradaptasi dengan filosofi permainan tim juga menjadi perhatian kami," ujar Heri Sasongko, Kamis (30/7/2026).
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Birrul Walidain mengaku antusias memulai perjalanan barunya bersama Kendal Tornado FC. Mantan pemain Garudayaksa FC tersebut berharap bisa segera menyatu dengan tim dan menjalankan program latihan yang telah disiapkan jajaran pelatih.
Menurutnya, bergabung dengan Laskar Badai Pantura merupakan kesempatan berharga untuk terus berkembang sebagai pemain profesional.
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