Tim Geypens Kenang Debut Bersama Timnas Indonesia, Kini Siap Hadapi Vietnam di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Tim Geypens mengaku tak akan melupakan debutnya bersama Timnas Indonesia. Bek berusia 21 tahun itu kini mengalihkan fokus untuk menghadapi Vietnam di Piala AFF 2026.

Tim Geypens membawa modal kepercayaan diri jelang laga Timnas Indonesia melawan Vietnam pada Piala AFF 2026. Bek berusia 21 tahun itu mengaku masih larut dalam kebanggaan setelah menjalani debut bersama skuad Garuda saat menghadapi Timor Leste.

Kini, seluruh fokus pemain Bali United tersebut tertuju pada duel melawan Vietnam yang digelar di Stadion Pakansari, Senin (3/8) pukul 20.30 WIB.

Melalui akun media sosialnya, Tim Geypens mengungkapkan rasa bangga bisa mengenakan lambang Garuda untuk pertama kalinya. Menurutnya, debut bersama Timnas Indonesia menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan.

"Momen yang tak akan pernah kulupakan. Bangga mengenakan lencana ini dan melakukan debut untuk Indonesia. Semua fokus tertuju pada pertarungan malam ini. Ayo kita mulai!," tulis Tim Geypens di Instagram.

Performa Tim Geypens saat Lawan Timor Leste Tim Geypens langsung dipercaya tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste. Selama berada di lapangan, ia cukup aktif membantu serangan dari sisi kiri sekaligus menjalankan tugas bertahan.

Berdasarkan statistik FotMob, Geypens mencatatkan dua umpan silang akurat dari enam percobaan. Ia juga melepaskan satu tembakan selama bermain 38 menit.

Kontribusinya juga terlihat saat bertahan. Pemain berdarah Semarang tersebut membukukan satu tekel dan satu intersepsi untuk membantu menjaga pertahanan Timnas Indonesia.