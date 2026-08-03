Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Hendra
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.33 WIB

Tim Geypens Kenang Debut Bersama Timnas Indonesia, Kini Siap Hadapi Vietnam di Piala AFF 2026

Tim Geypens mengaku bangga menjalani debut bersama Timnas Indonesia dan kini mengalihkan fokus menghadapi Vietnam di Piala AFF 2026. (Dok. Instagram @timgeypens_) - Image

Tim Geypens mengaku bangga menjalani debut bersama Timnas Indonesia dan kini mengalihkan fokus menghadapi Vietnam di Piala AFF 2026. (Dok. Instagram @timgeypens_)

JawaPos.com - Tim Geypens mengaku tak akan melupakan debutnya bersama Timnas Indonesia. Bek berusia 21 tahun itu kini mengalihkan fokus untuk menghadapi Vietnam di Piala AFF 2026.

Tim Geypens membawa modal kepercayaan diri jelang laga Timnas Indonesia melawan Vietnam pada Piala AFF 2026. Bek berusia 21 tahun itu mengaku masih larut dalam kebanggaan setelah menjalani debut bersama skuad Garuda saat menghadapi Timor Leste.

Kini, seluruh fokus pemain Bali United tersebut tertuju pada duel melawan Vietnam yang digelar di Stadion Pakansari, Senin (3/8) pukul 20.30 WIB.

Melalui akun media sosialnya, Tim Geypens mengungkapkan rasa bangga bisa mengenakan lambang Garuda untuk pertama kalinya. Menurutnya, debut bersama Timnas Indonesia menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan.

"Momen yang tak akan pernah kulupakan. Bangga mengenakan lencana ini dan melakukan debut untuk Indonesia. Semua fokus tertuju pada pertarungan malam ini. Ayo kita mulai!," tulis Tim Geypens di Instagram.

Performa Tim Geypens saat Lawan Timor Leste

Tim Geypens langsung dipercaya tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste. Selama berada di lapangan, ia cukup aktif membantu serangan dari sisi kiri sekaligus menjalankan tugas bertahan.

Berdasarkan statistik FotMob, Geypens mencatatkan dua umpan silang akurat dari enam percobaan. Ia juga melepaskan satu tembakan selama bermain 38 menit.

Kontribusinya juga terlihat saat bertahan. Pemain berdarah Semarang tersebut membukukan satu tekel dan satu intersepsi untuk membantu menjaga pertahanan Timnas Indonesia.

Penampilan melawan Timor Leste menjadi awal perjalanan Geypens bersama Timnas Indonesia. Laga menghadapi Vietnam akan menjadi kesempatan berikutnya bagi bek muda tersebut untuk menunjukkan kontribusinya di level internasional.

Editor: Hendra
Sumber: Fotmob, Instagram
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Jangan Terpancing Permainan Keras Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Jangan Terpancing Permainan Keras Tamu

Senin, 3 Agustus 2026 | 18.30 WIB

Sempat Mata-Matai Timnas Indonesia vs Mozambik, Pelatih Vietnam Kim Sang Sik: Tidak Banyak Membantu - Image
Sepak Bola Indonesia

Sempat Mata-Matai Timnas Indonesia vs Mozambik, Pelatih Vietnam Kim Sang Sik: Tidak Banyak Membantu

Senin, 3 Agustus 2026 | 17.40 WIB

Timnas Indonesia vs Vietnam: Rizky Ridho Punya Rekor Mentereng, Tiga Kali Menang Tanpa Kebobolan - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia vs Vietnam: Rizky Ridho Punya Rekor Mentereng, Tiga Kali Menang Tanpa Kebobolan

Senin, 3 Agustus 2026 | 17.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore