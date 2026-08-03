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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 4 Agustus 2026 | 03.02 WIB

PSIS Taklukkan Persik Kediri 1-0 di Laga Uji coba, Miftakhul Hamdi Jadi Penentu Kemenangan

PSIS Semarang meraih kemenangan 1-0 atas Persik Kediri dalam laga uji coba di Lapangan Lestarindo, Boyolali, Senin (3/8).&nbsp;(Istimewa) - Image

PSIS Semarang meraih kemenangan 1-0 atas Persik Kediri dalam laga uji coba di Lapangan Lestarindo, Boyolali, Senin (3/8).&nbsp;(Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang menunjukkan perkembangan positif usai menjalani pemusatan latihan dengan meraih kemenangan 1-0 atas Persik Kediri dalam laga uji coba yang digelar di Lapangan Lestarindo, Boyolali, Senin (3/8).  Pertandingan berlangsung tertutup tanpa kehadiran penonton sebagai bagian dari persiapan kedua tim sambut kompetisi musim 2026/2027.

Gol tunggal kemenangan Laskar Mahesa Jenar dicetak Miftakhul Hamdi. Hasil ini menjadi modal yang cukup baik bagi tim asuhan PSIS setelah menyelesaikan program training camp yang beberapa waktu terakhir dijalani.

Melalui akun Instagram resmi, PSIS mengungkapkan bahwa pertandingan tersebut merupakan agenda latihan bersama dengan Persik Kediri sebagai bagian dari evaluasi tim setelah pemusatan latihan.

"Sore ini PSIS Semarang mengadakan latihan bersama Persik Kediri dalam agenda persiapan pasca pemusatan latihan. Tampil dengan segala kesiapan selama TC, PSIS Semarang unggul 1-0 atas Persik Kediri dengan gol yang dicetak Miftakhul Hamdi. Terima kasih Persik Kediri, sukses untuk musim ini," tulis akun @psisofficial.

Selain kemenangan, laga ini juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat penampilan tiga pemain asing yang sudah bergabung bersama skuad. Raffinha, Jonathan Bustos, dan Deri Corfe mendapat kesempatan tampil sehingga mulai beradaptasi dengan pola permainan tim serta rekan-rekan barunya.

Kehadiran ketiga pemain asing tersebut menjadi salah satu perhatian dalam uji coba ini. Mereka diharapkan dapat menambah kualitas permainan PSIS menjelang bergulirnya kompetisi resmi.

Di sisi lain, Persik Kediri juga memanfaatkan pertandingan ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi super league. Tim berjuluk Macan Putih diketahui tengah menjalani pemusatan latihan di Solo dan menjadikan duel kontra PSIS sebagai ajang mengukur kesiapan skuad.

Meski hanya berstatus laga uji coba, pertandingan berlangsung dengan tempo yang cukup kompetitif. Kedua tim sama-sama mencoba berbagai skema permainan dan memberi kesempatan kepada sejumlah pemain untuk menunjukkan kemampuannya.

Setelah menghadapi Persik Kediri, PSIS dikabarkan masih akan melanjutkan rangkaian uji coba. Laskar Mahesa Jenar disebut tengah mengagendakan pertandingan melawan Bhayangkara FC.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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