PSIS Semarang Matangkan Persiapan, COO Fariz Julinar Hadiri Forum Management Championship

JawaPos.com - PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menyambut bergulirnya kompetisi Championship atau Liga 2 musim 2026/2027.

Tidak hanya dari sisi tim, kesiapan juga dilakukan di level manajemen dengan mengikuti Forum Club Management Championship 2026/2027 yang diselenggarakan I League pada Jumat, 31 Juli 2026.

Dalam forum tersebut, PSIS diwakili oleh Chief Operating Officer (COO) Fariz Julinar Maurisal bersama General Manager Wafa Amry. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari langkah klub untuk memastikan seluruh aspek manajemen berjalan selaras dengan regulasi dan arah penyelenggaraan kompetisi musim baru.

Melalui unggahan akun Instagram resmi PSIS Semarang, manajemen menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah bagi seluruh peserta Championship untuk membangun sinergi sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi.

"Menuju musim baru dengan penuh optimisme, COO PSIS Semarang Bapak Fariz Julinar Maurisal bersama General Manager Bapak Amry hadir dalam forum Club Management Championship 2026/2027 yang diselenggarakan I League pada Jumat 31 Juli 2026," tulis akun @psisofficial.

Masih dalam unggahan yang sama, PSIS menyebut seluruh peserta forum memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan kompetisi yang lebih baik. Bagi Laskar Mahesa Jenar, keikutsertaan dalam forum tersebut juga menjadi bukti bahwa persiapan tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga di sisi tata kelola klub.

"Seluruh pihak dalam forum ini bersepakat untuk peningkatan kualitas dalam kompetisi nantinya. Kehadiran PSIS dalam forum ini sebagai bentuk matangnya persiapan dari segi manajemen untuk bisa bersinergi lebih lagi bersama pihak-pihak terkait kompetisi nanti," lanjut keterangan tersebut.

Sementara itu, Fariz Julinar Maurisal juga membagikan momen kehadirannya melalui Instagram Story akun pribadinya, @farizjulinarmaurisal. Dalam unggahan itu, ia memperlihatkan suasana saat mengikuti forum dan menyertakan kalimat singkat, "Yoh Iso Yoh @psisfcofficial."