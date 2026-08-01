PSIS Semarang Matangkan Persiapan, COO Fariz Julinar Hadiri Forum Management Championship

COO PSIS Semarang Fariz Julinar. (PSIS)
JawaPos.com - PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menyambut bergulirnya kompetisi Championship atau Liga 2 musim 2026/2027.
Tidak hanya dari sisi tim, kesiapan juga dilakukan di level manajemen dengan mengikuti Forum Club Management Championship 2026/2027 yang diselenggarakan I League pada Jumat, 31 Juli 2026.
Dalam forum tersebut, PSIS diwakili oleh Chief Operating Officer (COO) Fariz Julinar Maurisal bersama General Manager Wafa Amry. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari langkah klub untuk memastikan seluruh aspek manajemen berjalan selaras dengan regulasi dan arah penyelenggaraan kompetisi musim baru.
Baca Juga:Stadion Jatidiri Masih Renovasi, PSIS Semarang Agendakan Uji Coba Kontra Persik dan Bhayangkara FC di Boyolali
Melalui unggahan akun Instagram resmi PSIS Semarang, manajemen menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah bagi seluruh peserta Championship untuk membangun sinergi sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi.
"Menuju musim baru dengan penuh optimisme, COO PSIS Semarang Bapak Fariz Julinar Maurisal bersama General Manager Bapak Amry hadir dalam forum Club Management Championship 2026/2027 yang diselenggarakan I League pada Jumat 31 Juli 2026," tulis akun @psisofficial.
Masih dalam unggahan yang sama, PSIS menyebut seluruh peserta forum memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan kompetisi yang lebih baik. Bagi Laskar Mahesa Jenar, keikutsertaan dalam forum tersebut juga menjadi bukti bahwa persiapan tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga di sisi tata kelola klub.
"Seluruh pihak dalam forum ini bersepakat untuk peningkatan kualitas dalam kompetisi nantinya. Kehadiran PSIS dalam forum ini sebagai bentuk matangnya persiapan dari segi manajemen untuk bisa bersinergi lebih lagi bersama pihak-pihak terkait kompetisi nanti," lanjut keterangan tersebut.
Baca Juga:Laga Pembuka Liga 2 2026/2027 Hadir di Semarang, PSIS Siap Menjamu PSPS Pekanbaru pada 12 September
Sementara itu, Fariz Julinar Maurisal juga membagikan momen kehadirannya melalui Instagram Story akun pribadinya, @farizjulinarmaurisal. Dalam unggahan itu, ia memperlihatkan suasana saat mengikuti forum dan menyertakan kalimat singkat, "Yoh Iso Yoh @psisfcofficial."
Ungkapan tersebut seolah mencerminkan semangat dan optimisme menyambut musim baru. Meski singkat, kalimat itu menarik perhatian suporter PSIS yang berharap klub kebanggaan Kota Semarang mampu bangkit dan bersaing di Championship musim 2026/2027.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet