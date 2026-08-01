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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.46 WIB

Stadion Jatidiri Masih Renovasi, PSIS Semarang Agendakan Uji Coba Kontra Persik dan Bhayangkara FC di Boyolali

Ilustrasi skuad PSIS Semarang. (Istimewa) - Image

Ilustrasi skuad PSIS Semarang. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027. Menjelang laga pembuka melawan PSPS Pekanbaru, Laskar Mahesa Jenar dikabarkan akan menjalani dua pertandingan uji coba menghadapi Persik dan Bhayangkara FC.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Panser Biru, Kepareng atau yang akrab disapa Wareng, melalui akun Instagram pribadi @kepareng_wareng. Dalam unggahannya, dia menjelaskan, agenda uji coba tidak digelar di Stadion Jatidiri karena lapangan utama masih menjalani renovasi rumput.

"Stadion Jatidiri sedang direnovasi dan selesai 3 September 2026, PSIS uji cobanya away dan di Boyolali. Agenda terdekat uji coba dengan Persik dan Bhayangkara. Untuk launching tim bismillah di Balai kota opo Simpang Lima," tulis Wareng dalam unggahannya.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan dua pertandingan uji coba tersebut. Baik laga melawan Persik maupun Bhayangkara FC masih menunggu kepastian tanggal dari manajemen PSIS.

Renovasi rumput Stadion Jatidiri membuat tim harus mencari alternatif lokasi untuk menjaga ritme pertandingan. Uji coba menjadi bagian penting dalam persiapan tim, terutama untuk menguji komposisi pemain, membangun chemistry antarlini, sekaligus mematangkan strategi sebelum kompetisi resmi dimulai.

Selain laga tandang, Wareng juga menyebut Boyolali menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam agenda PSIS selama masa renovasi stadion. Namun, belum dijelaskan apakah salah satu uji coba akan digelar di kota susu tersebut akan menggunakan stadion Kebo Giro atau Stadion Pandan Arang.

Di sisi lain, rencana peluncuran tim PSIS Semarang juga mulai mengemuka. Wareng menyebut acara launching tim berpeluang digelar di Balai Kota Semarang atau kawasan Simpang Lima. 

Meski masih sebatas rencana, lokasi tersebut dinilai cukup representatif untuk memperkenalkan skuad PSIS kepada para pendukung menjelang bergulirnya musim baru. 

PSIS dijadwalkan membuka perjalanan di Liga 2 musim 2026/2027 dengan menghadapi PSPS Pekanbaru. Pertandingan pembuka itu akan berlangsung pada 12 September 2026 di Stadion Jatidiri Semarang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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