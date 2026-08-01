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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 13.14 WIB

Laga Pembuka Liga 2 2026/2027 Hadir di Semarang, PSIS Siap Menjamu PSPS Pekanbaru pada 12 September

Ilustrasi laga PSIS Semarang. (Persebaya) - Image

Ilustrasi laga PSIS Semarang. (Persebaya)

JawaPos.com - PSIS Semarang disebut akan menjadi tuan rumah laga pembuka kompetisi Liga 2 atau Championship musim 2026/2027. Tim Laskar Mahesa Jenar dijadwalkan menghadapi PSPS Pekanbaru dalam pertandingan perdana Grup Barat yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang.

Informasi tersebut dibagikan akun Instagram @nusaliga. Dalam unggahan disebutkan bahwa pertandingan PSIS Semarang kontra PSPS Pekanbaru akan menjadi grand opening match Championship 2026/2027.

"Laga pembuka PSIS Semarang vs PSPS Pekanbaru akan jadi grand opening match untuk Championship musim 2026/2027. Kedua tim akan berhadapan pada 12 September 2026 di Stadion Jatidiri Semarang kick off jam 19.00 WIB," tulis akun tersebut.

Apabila informasi itu benar, Stadion Jatidiri kembali mendapat kepercayaan menjadi lokasi pertandingan pembuka kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia. Atmosfer pertandingan diperkirakan akan berlangsung meriah mengingat PSIS memiliki basis pendukung yang besar di Kota Semarang.

Pertemuan ini juga menjadi awal perjalanan kedua tim di Grup Barat. PSIS mengusung target kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah musim lalu Laskar Mahesa Jenar nyaris terdegradasi ke Liga 3.

Sementara itu, PSPS Pekanbaru juga dipastikan datang dengan ambisi mencuri poin di laga perdana Liga 2 musim ini. Meski kabar mengenai laga pembuka sudah beredar luas di media sosial, hingga saat ini operator kompetisi I League masih belum mengumumkan jadwal resmi Championship musim 2026/2027 secara keseluruhan.

Belum ada rilis resmi yang memuat jadwal lengkap seluruh pertandingan maupun konfirmasi mengenai partai pembuka musim ini. Karena itu, informasi yang beredar masih menunggu kepastian dari pihak operator kompetisi.

Pengumuman resmi dari I League nantinya akan menjadi acuan bagi klub, suporter, maupun masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung. Jika sesuai jadwal yang beredar, laga PSIS menghadapi PSPS dipastikan menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan.

Selain menjadi pembuka kompetisi, duel tersebut juga akan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memulai musim dengan hasil positif. Bagi PSIS, bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan yang ingin dimaksimalkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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