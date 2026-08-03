Preview dan Prediksi Line-up Indonesia vs Vietnam: Ujian Garuda Sebenarnya!

Vietnam akan menjadi lawan terberat Indonesia pada Piala AFF 2026. (VFF)
JawaPos.com - Tim nasional sepak bola Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/7), yang merupakan ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda di turnamen tersebut.
Setelah mengawali kiprah di fase grup dengan hasil positif, yaitu dua kemenangan berturut-turut atas Kamboja (5-1) dan Timor Leste (3-0), Indonesia kini menghadapi lawan yang secara tradisional menjadi salah satu rival terkuat di kawasan Asia Tenggara.
Vietnam adalah juara bertahan turnamen. The Golden Star Warriors mengawali perjalanan dengan pesta tujuh gol di gawang Timor Leste, kemudian bermain imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di Stadion My Dinh.
Ketajaman lini serang mereka yang diperkuat Nguyen Din Bach dan Nguyen Xuan Son akan menjadi ujian besar bagi lini pertahanan Indonesia yang dikawal kapten Rizky Ridho dan kawan-kawan.
Dalam sejarah pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Indonesia memiliki catatan yang sedikit lebih baik. Sejak pertama kali bertemu pada 1991, Indonesia dan Vietnam sudah berhadapan sebanyak 31 kali.
Hasilnya, tim Merah Putih meraih 11 kemenangan, Vietnam menang sembilan kali, sedangkan 11 pertandingan lainnya berakhir imbang. Produktivitas gol kedua tim juga nyaris seimbang. Indonesia telah mencetak 36 gol, sementara Vietnam mengoleksi 35 gol.
Khusus di Piala AFF, Indonesia dan Vietnam telah bertemu sebanyak 11 kali sejak tahun 1996. Indonesia mengoleksi tiga kemenangan, kalah dua kali, dan bermain imbang enam kali. Indonesia sukses mencetak 18 gol ke gawang Vietnam dan kebobolan 15 gol. Skuad Garuda juga mencatatkan dua kali clean sheet melawan Vietnam.
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