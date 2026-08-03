Prediksi Starting XI Timnas Indonesia vs Vietnam Muncul saat Latihan Resmi di GBK, Ini Susunannya!

JawaPos.com - Sesi latihan resmi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, menjelang laga menghadapi Vietnam menjadi perhatian banyak suporter.

Bukan hanya karena persiapan tim yang semakin matang, tetapi juga muncul dugaan mengenai susunan pemain inti yang akan diturunkan pada pertandingan tersebut.

Dalam sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, beberapa pemain terlihat berlatih tanpa mengenakan rompi.

Kondisi itu kemudian memunculkan spekulasi bahwa mereka merupakan pemain yang sedang dipersiapkan sebagai starter saat menghadapi Vietnam.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari tim pelatih mengenai susunan sebelas pemain pertama. Dengan kata lain, daftar tersebut masih sebatas prediksi berdasarkan jalannya latihan.

Sejumlah nama yang masuk dalam dugaan starting XI antara lain kapten tim Rizky Ridho di lini belakang bersama Sandy Walsh dan Shayne Pattynama. Dony Tri Pamungkas juga disebut berpeluang mengisi sektor sayap.

Di lini tengah, kombinasi Mark Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Ivar Jenner diprediksi menjadi motor permainan Tim Garuda.

Kehadiran empat gelandang dengan karakter berbeda dinilai mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang.