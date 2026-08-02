Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 3 Agustus 2026 | 01.46 WIB

Intip Persiapan Timnas Indonesia Jelang Lawan Vietnam: Marselino Ferdinan Masih Absen

Latihan Timnas Indonesia di SUGBK, Minggu (2/8). (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Latihan Timnas Indonesia di SUGBK, Minggu (2/8). (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB. 

Jelang laga tersebut, Timnas Indonesia mulai memanaskan mesinnya dengan menggelar sesi latihan resmi. Sesi latihan tersebut tidak digelar di Stadion Pakansari, melainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (2/8) sore WIB. 

Pantauan JawaPos.com di lokasi, para penggawa Timnas Indonesia memulai latihan dengan pemanasan yang dipimpin tim kepelatihan. Setelah itu, para pemain melakukan rangkaian gerakan sambil berlari pendek. 

Hampir seluruh pemain melahap menu latihan yang diberikan pelatih John Herdman dalam sesi latihan resmi kali ini. Akan tetapi, skuad Timnas Indonesia masih belum lengkap 26 pemain. 

Dua pemain Timnas Indonesia masih belum gabung latihan, yakni Marselino Ferdinan dan Justin Hubner. Dengan demikian, Skuad Garuda berkekuatan 24 pemain dalam sesi latihan resmi jelang menghadapi Vietnam

Marselino mengalami cedera dan masih menjalani pemulihan. Sementara Hubner tak kunjung dilepas oleh klubnya, Fortuna Sittard. 

Timnas Indonesia membawa modal bagus untuk menghadapi Vietnam. Pada laga kedua Grup A, Skuad Garuda mencuri kemenangan 3-0 saat bertandang ke markas Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand pada Jumat (31/7) lalu. 

Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia kini duduk di posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan enam poin. Skuad Garuda gajya terpaut satu angka saja dari Singapura yang memimpin klasemen. 

Sementara itu, Vietnam datang dengan modal yang kurang ideal. Tim berjulukkan The Golden Star Warriors itu ditahan imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam pada Jumat (31/7).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Timnas Indonesia Tantang Vietnam di Kandang, Shayne Pattynama Pede Menang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Tantang Vietnam di Kandang, Shayne Pattynama Pede Menang!

Minggu, 2 Agustus 2026 | 22.35 WIB

Unai Emery Ngaku Tertarik Latih Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Unai Emery Ngaku Tertarik Latih Timnas Indonesia

Minggu, 2 Agustus 2026 | 18.25 WIB

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.47 WIB

Terpopuler

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan - Image
1

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

3

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

5

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

6

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

7

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

8

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

9

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore