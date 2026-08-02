Intip Persiapan Timnas Indonesia Jelang Lawan Vietnam: Marselino Ferdinan Masih Absen

Latihan Timnas Indonesia di SUGBK, Minggu (2/8). (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB.
Jelang laga tersebut, Timnas Indonesia mulai memanaskan mesinnya dengan menggelar sesi latihan resmi. Sesi latihan tersebut tidak digelar di Stadion Pakansari, melainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (2/8) sore WIB.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, para penggawa Timnas Indonesia memulai latihan dengan pemanasan yang dipimpin tim kepelatihan. Setelah itu, para pemain melakukan rangkaian gerakan sambil berlari pendek.
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Hampir seluruh pemain melahap menu latihan yang diberikan pelatih John Herdman dalam sesi latihan resmi kali ini. Akan tetapi, skuad Timnas Indonesia masih belum lengkap 26 pemain.
Dua pemain Timnas Indonesia masih belum gabung latihan, yakni Marselino Ferdinan dan Justin Hubner. Dengan demikian, Skuad Garuda berkekuatan 24 pemain dalam sesi latihan resmi jelang menghadapi Vietnam.
Marselino mengalami cedera dan masih menjalani pemulihan. Sementara Hubner tak kunjung dilepas oleh klubnya, Fortuna Sittard.
Timnas Indonesia membawa modal bagus untuk menghadapi Vietnam. Pada laga kedua Grup A, Skuad Garuda mencuri kemenangan 3-0 saat bertandang ke markas Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand pada Jumat (31/7) lalu.
Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia kini duduk di posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan enam poin. Skuad Garuda gajya terpaut satu angka saja dari Singapura yang memimpin klasemen.
Sementara itu, Vietnam datang dengan modal yang kurang ideal. Tim berjulukkan The Golden Star Warriors itu ditahan imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam pada Jumat (31/7).
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