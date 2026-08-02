Unai Emery Ngaku Tertarik Latih Timnas Indonesia

JawaPos.com - Pelatih Aston Villa Unai Emery mengaku tertarik melatih Timnas Indonesia jika suatu hari mendapat tawaran pada momen yang tepat. Hal itu dia ungkapkan setelah timnya menghadapi Indonesia All Stars dalam laga uji coba pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (1/8).

Unai Emery mengatakan tertarik melatih Timnas Indonesia karena gairah terhadap sepak bola. Apalagi, juru taktik Aston Villa asal Spanyol itu belum pernah merasakan memimpin sebuah tim nasional dalam karir kepelatihan.

“Tentu saja (tertarik latih Timnas Indonesia). Saya selalu memiliki gairah terhadap sepak bola, di mana pun saya berada dan dengan tim mana pun saya bekerja,” ujar Unai Emery usai laga Aston Villa melawan Indonesia All Stars, dikutip Minggu (2/8).

Kendati demikian, Emery menegaskan bahwa fokusnya saat ini hanya bersama Aston Villa. Eks pelatih Paris Saint-Germain (PSG) itu mengaku sangat senang bersama skuad The Villans, yang sukses dibawanya menjuarai Liga Eropa 2025/2026.

“Namun untuk saat ini saya sangat bahagia berada di tempat saya sekarang, Aston Villa,” sambung Unai Emery.

Kehadiran Aston Villa ke Indonesia merupakan bagian dari agenda tur pramusim 2026. Dalam rangkaiannya, skuad The Villans melakoni satu laga uji coba melawan Indonesia All Stars di SUGBK pada Sabtu (1/8).

Aston Villa menang 3-1 atas Indonesia All Stars lewat gol yang disumbang Emiliano Buendia (4’), Ross Barkley (45’), dan Brian Madjo (47’). Sementara satu gol tuan rumah dicetak lewat aksi Arkhan Kaka pada menit ke-83.

Emery mengaku puas dengan permainan anak asuhnya. Menurut dia, pertandingan tersebut berjalan kompetitif, sesuai dengan apa yang diinginkan.