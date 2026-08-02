Timnas Indonesia Tantang Vietnam di Kandang, Shayne Pattynama Pede Menang!

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama optimistis menatap laga krusial melawan Vietnam dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Shayne percaya diri Skuad Garuda bisa meraih kemenangan, karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8) pukul 20.30 WIB. Skuad Garuda cukup diunggulkan melawan rivalnya tersebut di piala AFF karena bermain di hadapan publik sendiri.

Skuad Garuda punya modal bagus menatap laga kontra Vietnam, karena belum terkalahkan di dua pertandingan Piala AFF yang telah dimainkan. Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 5-1 saat menjamu Kamboja, dan teranyar 3-0 saat tandang ke markas Timor Leste.

Modal bermain di kandang dan kemenangan tandang melawan Timor Leste membuat Shayne percaya diri menatap laga kontra Vietnam. Pemain Persija Jakarta itu sangat antusias meladeni perlawanan pasukan Kim Sang Sik di Stadion Pakansari besok.

“Kami akan bermain di kandang, jadi kami tahu apa yang harus dilakukan. Kemenangan pada pertandingan ini, ditambah catatan nirbobol, memberi kami tambahan kepercayaan diri, dan itu sangat penting,” kata Shayne, dikutip Minggu (2/8).

“Kami sangat antusias menghadapi pertandingan seperti ini, mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki kualitas. Pertandingan melawan Vietnam akan sangat menarik,” sambung dia.

Vietnam datang dengan modal yang kurang ideal. Tim berjulukkan The Golden Star Warriors itu ditahan imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam pada Jumat (31/7).

Meski demikian, Shayne mengakui kualitas yang dimiliki skuad Vietnam. Apalagi, The Golden Star Warrios sudah mengoleksi tiga gelar juara Piala AFF.