Rio Fahmi Ingin Suporter Hadir saat Persija vs Persib di Piala Presiden, Asal Keamanan Terjamin

JawaPos.com — Bek Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi berharap semifinal Piala Presiden 2026 melawan Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8/2026), bisa disaksikan langsung suporter, meski ia memahami aspek keamanan tetap menjadi pertimbangan utama.

Rio menilai dukungan penonton penting bagi pemain, tetapi keputusan akhir harus mengutamakan keselamatan semua pihak.

Rio Fahmi Ingin Suporter Hadir di Semifinal Harapan Rio Fahmi cukup jelas, pemain Persija Jakarta tetap ingin tampil di depan penonton saat menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026. Namun, bek berusia 24 tahun itu memahami kehadiran suporter harus dibarengi sistem pengamanan yang benar-benar siap.

“Kalau harapan dari pemain pasti ya tentunya tetap kalau penonton, pemain sendiri penginnya ada penonton,” kata Rio Fahmi, Minggu (2/8/2026), di Balai Kota Surabaya.

Ia kemudian menegaskan aspek keamanan tidak bisa dikesampingkan hanya demi menghadirkan atmosfer pertandingan.

“Cuman sebagai pemain juga kan memikirkan keamanan, jadi kita ikut bagaimana baiknya, bagaimana aman atau tidak ada penonton,” ujar pemain yang dalam dua pertandingan terakhir fase grup dipercaya mengenakan ban kapten tersebut.

Menurut Rio, pemain pada akhirnya akan mengikuti keputusan terkait mekanisme pertandingan dan kehadiran suporter.

“Jadi, kita sebagai pemain tentunya ada keinginan ada penonton, tetapi balik lagi ke keamanan, bagaimana sistem keamanannya nanti,” tutur Rio.

Pernyataan itu menunjukkan keinginan pemain untuk mendapatkan dukungan langsung tetap berjalan beriringan dengan kesadaran mengenai risiko pertandingan.