Wajib Kalahkan Vietnam! Ini Skenario Timnas Indonesia Lolos ke Semifinal Piala AFF 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia bisa memastikan tiket semifinal Piala AFF 2026 jika mengalahkan Vietnam di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026).

Kemenangan pada laga ketiga itu akan membuat Skuad Garuda mengoleksi sembilan poin sekaligus unggul lima angka atas Vietnam dengan satu pertandingan tersisa.

Bagaimana posisi Timnas Indonesia di klasemen? Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup A Piala AFF 2026 dengan enam poin dari dua pertandingan.

Sementara itu, Singapura memimpin dengan tujuh poin setelah memainkan tiga laga, sedangkan Vietnam berada di posisi ketiga dengan empat poin dari dua pertandingan.

Situasi tersebut membuat pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion Pakansari menjadi sangat penting bagi kedua tim.

Timnas Indonesia berpeluang mengunci posisi di empat besar, sedangkan Vietnam membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang melanjutkan kiprahnya ke semifinal Piala AFF 2026.

Perjalanan Timnas Indonesia menuju posisi tersebut tidak selalu berjalan mulus.

Setelah meraih kemenangan pada pertandingan pertama, Skuad Garuda kembali mengamankan tiga poin ketika menghadapi Timor Leste dengan skor 3-0.