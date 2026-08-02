Jangan Mudah Kehilangan Bola! Jefferson Silva Minta Persebaya Surabaya Lebih Tajam Lawan Arema FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya diminta tidak terlena setelah menyapu bersih tiga laga Grup B Piala Presiden 2026 dengan sembilan poin.

Jefferson Silva menilai Green Force masih perlu memperbaiki ketajaman serangan, penguasaan bola, serta mengurangi kesalahan kehilangan bola sebelum menghadapi Arema FC di semifinal.

Apa yang ingin diperbaiki Jefferson Silva? Jefferson Silva menyoroti tiga aspek utama yang perlu dibenahi Persebaya Surabaya, yakni penyerangan, penguasaan bola, dan kemampuan menjaga bola agar tidak mudah hilang.

Evaluasi tersebut disampaikan setelah Persebaya Surabaya mengalahkan Port FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).

Kemenangan atas juara bertahan asal Thailand itu menjadi hasil sempurna bagi Persebaya Surabaya di Grup B Piala Presiden 2026.

Green Force mengakhiri fase grup dengan sembilan poin dari tiga pertandingan sekaligus memastikan tiket semifinal sebagai juara Grup B.

Jefferson Silva tetap melihat ada pekerjaan rumah meski timnya tampil sempurna dalam perolehan poin.

Bek sayap asal Brasil itu menegaskan hasil pertandingan tidak boleh membuat Persebaya Surabaya berhenti melakukan evaluasi.