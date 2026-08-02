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Andre Rizal Hanafi
Senin, 3 Agustus 2026 | 02.51 WIB

Jefferson Silva Puji Perkembangan Persebaya Surabaya, Makin Siap Hadapi Arema FC

Pemain Persebaya Jefferson da Silva berebut bola dengan Pemain Port FC Noboru dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Jefferson menilai Green Force terus berkembang usai menyapu bersih fase grup Piala Presiden 2026. (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Pemain Persebaya Jefferson da Silva berebut bola dengan Pemain Port FC Noboru dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Jefferson menilai Green Force terus berkembang usai menyapu bersih fase grup Piala Presiden 2026. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com – Persebaya Surabaya menutup fase grup Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Green Force menyapu bersih tiga pertandingan untuk memastikan tiket semifinal sebagai juara Grup B.

Bek kiri Persebaya Jefferson Silva menilai hasil tersebut merupakan buah dari proses adaptasi tim terhadap filosofi permainan pelatih Bernardo Tavares yang terus menunjukkan perkembangan.

Pada laga terakhir Grup B, Persebaya menaklukkan Port FC 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8).

Miguel Pereira dan Alex Martins mencetak gol kemenangan Green Force yang memastikan sembilan poin sempurna setelah sebelumnya mengalahkan Persija Jakarta dan PSMS Medan.

Jefferson mengatakan komunikasi dan kerja sama antarpemain kini semakin baik sehingga permainan Persebaya terus berkembang dari laga ke laga.

"Saya melihat tim terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Kami mulai menjalankan apa yang diinginkan pelatih dan staf pelatih. Ketika semua pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik, kami bisa menciptakan lebih banyak peluang dan meningkatkan kualitas permainan tim," ujar Jefferson, dikutip dari laman resmi Persebaya.

Tak Ingin Cepat Puas

Meski puas dengan hasil di fase grup, bek asal Brasil itu meminta seluruh pemain tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, masih banyak aspek permainan yang harus diperbaiki sebelum Super League 2026/2027 dimulai.

"Kami sedang berada di jalur yang baik. Sekarang tugas kami adalah mempertahankan kerja keras, terus berkembang, dan melangkah sedikit demi sedikit. Kami tidak boleh cepat puas karena masih banyak hal yang harus kami tingkatkan," katanya.

Persebaya kini bersiap menghadapi Arema FC pada babak semifinal. Duel sesama klub Jawa Timur itu diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama datang dengan performa positif.

Jefferson menilai pemulihan kondisi fisik menjadi faktor penting mengingat jadwal pertandingan yang padat.

Editor: Hendra
Sumber: Persebaya
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