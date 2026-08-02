Piala Presiden 2026: Stadion Kapten I Wayan Dipta Dipilih Jadi Venue Semifinal, Ini Jadwalnya

JawaPos.com - Babak semifinal Piala Presiden 2026 dipastikan akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan faktor netralitas venue agar seluruh peserta dapat bertanding dalam situasi yang lebih kondusif.

Dua pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 4 Agustus 2026. Laga pertama akan mempertemukan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Sementara pada pertandingan lainnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema FC.

Pemilihan Stadion Kapten I Wayan Dipta dinilai menjadi solusi terbaik dibandingkan sejumlah opsi lokasi lain. Bali dianggap sebagai daerah yang relatif netral sehingga diharapkan mampu menciptakan atmosfer pertandingan yang aman, nyaman, dan tetap kompetitif bagi seluruh tim maupun suporter.

Semifinal tahun ini menghadirkan empat tim dengan sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Pertemuan Persib melawan Persija dipastikan menjadi sorotan utama karena rivalitas kedua klub selalu menghadirkan tensi tinggi setiap kali bertemu.

Meski begitu, kedua tim diharapkan mampu menyuguhkan pertandingan yang menarik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Di sisi lain, duel Persebaya kontra Arema FC juga tak kalah menarik. Pertemuan dua wakil Jawa Timur tersebut diprediksi berlangsung sengit mengingat keduanya sama-sama memiliki kualitas skuad yang mumpuni sepanjang turnamen.

Persib melangkah ke semifinal setelah menyapu bersih seluruh pertandingan di fase grup. Tim asuhan Igor Tolić tampil solid dengan catatan tiga kemenangan dan belum kebobolan.

Sementara Persija memastikan tiket setelah menutup fase grup dengan kemenangan meyakinkan atas PSMS.