Bali Jadi Tuan Rumah Semifinal dan Final, Piala Presiden 2026 Berhadiah Rp 8 Miliar

JawaPos.com — Bali resmi menjadi tuan rumah semifinal dan final Piala Presiden 2026 setelah Ketua Steering Committee Piala Presiden, Maruarar Sirait, mengumumkan seluruh pertandingan fase akhir digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8/2026) dan Kamis (6/8/2026). Empat tim, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema FC, akan berebut tiket final.

Kepastian tersebut disampaikan Maruarar Sirait saat berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui sambungan telepon. Pengumuman itu sekaligus mengakhiri tanda tanya mengenai lokasi pertandingan semifinal, perebutan tempat ketiga, hingga final Piala Presiden 2026.

"Pak Ketua Umum saya umumkan tempatnya di Bali," kata Maruarar Sirait dalam kesempatan tersebut. Ia kemudian menegaskan keputusan tersebut sudah sesuai arahan Ketua Umum PSSI untuk menggelar seluruh pertandingan fase akhir turnamen di Bali.

"Sesuai arahan Ketua Umum, Semifinal dan Final tempatnya di Bali," kata Maruarar Sirait saat berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir via telepon. Dengan keputusan itu, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, akan menjadi pusat perhatian sepak bola nasional selama rangkaian laga penentuan Piala Presiden 2026.

Semifinal Piala Presiden 2026 akan mempertemukan empat tim yang berhasil lolos dari fase grup. Persib Bandung berstatus juara Grup A, sedangkan Persija Jakarta mengamankan posisi runner-up Grup B untuk melaju ke babak empat besar.

Di pertandingan lainnya, Persebaya Surabaya sebagai juara Grup B akan menghadapi Arema FC yang finis sebagai runner-up Grup A. Duel tersebut menjadi salah satu laga paling dinantikan karena mempertemukan dua tim yang memiliki rivalitas kuat di sepak bola Jawa Timur.

Babak semifinal akan dimainkan pada Selasa (4/8/2026) di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta, sementara Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan Arema FC untuk memperebutkan tiket menuju partai puncak.

Format tersebut membuat setiap pertandingan semifinal memiliki konsekuensi besar. Dua tim yang menang akan langsung mendapatkan tempat di final, sedangkan dua tim yang kalah masih memiliki kesempatan mengakhiri turnamen di posisi ketiga melalui laga perebutan tempat ketiga.

Rangkaian Piala Presiden 2026 kemudian berlanjut pada Kamis (6/8/2026). Pada hari tersebut, dua tim yang kalah di semifinal akan bertemu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, sedangkan dua pemenang semifinal akan saling berhadapan pada laga final.