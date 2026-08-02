Kim Sang-sik Waspadai Permainan Kolektif Timnas Indonesia, Bukan Cuma Mitchell Baker

Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menilai kekuatan Timnas Indonesia ada pada permainan kolektif jelang duel Grup A Piala AFF 2026. (Dok. AFF)
JawaPos.com – Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik mewaspadai kekuatan kolektif Timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8).
Kim menilai Indonesia memiliki skuad berkualitas sehingga Vietnam tidak hanya memusatkan perhatian kepada satu pemain.
"Kami sudah menganalisis Indonesia. Mereka memiliki skuad yang sangat kuat. Kami tidak hanya fokus kepada satu pemain, tetapi kepada seluruh tim," kata Kim dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Minggu (2/8).
Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui Indonesia memiliki sejumlah pemain berbahaya, termasuk penyerang Mitchell Baker yang tampil tajam pada pertandingan sebelumnya. Namun, menurut Kim, kekuatan utama skuad Garuda terletak pada permainan kolektif.
"Semua pemain harus kami waspadai. Mereka bermain sebagai sebuah tim dan itulah yang menjadi perhatian kami," ujarnya.
Kim menegaskan laga melawan Indonesia sangat penting untuk menjaga peluang Vietnam lolos ke babak berikutnya. Karena itu, timnya datang ke Pakansari dengan target membawa pulang kemenangan meski bermain di hadapan puluhan ribu suporter tuan rumah.
"Pertandingan besok sangat penting. Kami tahu ini laga tandang yang sulit, tetapi kami memiliki motivasi yang kuat dan ingin menang," tegasnya.
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Kim juga mengungkapkan Vietnam telah mempelajari permainan Timnas Indonesia melalui sejumlah pertandingan sebelumnya sehingga memiliki gambaran mengenai gaya bermain yang akan dihadapi.
Sementara itu, kiper Vietnam Patrik Le Giang mengakui Indonesia merupakan lawan yang tangguh, terutama ketika bermain di kandang sendiri.
"Kami tahu seberapa kuat Indonesia, terutama ketika bermain di stadion mereka. Namun kami fokus pada kekuatan kami sendiri dan sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan besok," kata Patrik.
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