Ali Jasim Makin Dekat Hijrah ke Liga Ukraina, FC Como Melepas Bintang Irak ke Polissya Zhytomyr Senilai Rp 19 Miliar

Pemain muda Irak Ali Jasim. (Istimewa)
JawaPos.com - Masa depan pemain muda Timnas Irak Ali Jasim tampaknya akan segera memasuki babak baru. Winger berusia 22 tahun itu dikabarkan semakin dekat meninggalkan klub Serie A Italia FC Como, setelah tercapai kesepakatan transfer dengan klub Liga Primer Ukraina Polissya Zhytomyr.
Nilai transfer yang disepakati disebut mencapai 1 juta euro. Meski demikian, proses perpindahan belum sepenuhnya rampung karena masih menunggu keputusan akhir dari sang pemain terkait kesediaan bergabung dengan klub liga Ukraina tersebut.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Polissya Zhytomyr kini hanya menanti lampu hijau dari Ali Jasim. Apabila pemain menyetujui proposal yang diajukan, maka proses administrasi hingga pengumuman resmi diyakini dapat segera diselesaikan.
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Kepindahan ini menjadi kesempatan baru bagi Ali Jasim setelah belum mampu mendapatkan tempat reguler di skuad utama FC Como. Sejak direkrut pada Juli 2024, pemain asal Baghdad itu memang lebih banyak menjalani masa peminjaman untuk memperoleh menit bermain.
Pada awal 2025, Ali Jasim sempat dipinjamkan ke klub Eredivisie Belanda, Almere City. Setelah itu, dia kembali dipinjamkan ke klub kasta kedua Arab Saudi, Al-Najma SC, pada paruh kedua musim 2025/2026.
Bersama Al-Najma, performanya cukup menjanjikan. Berdasarkan catatan kompetisi, Ali Jasim tampil dalam 24 pertandingan dan berhasil mencetak empat gol di semua ajang. Kontribusi tersebut membuat namanya kembali menarik perhatian sejumlah klub yang ingin memperkuat sektor sayap.
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Polissya Zhytomyr menjadi tim yang bergerak paling serius. Klub tersebut akhirnya mencapai kesepakatan dengan FC Como untuk mengamankan jasa pemain yang dikenal memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan kreativitas dalam membangun serangan.
Ali Jasim sendiri merupakan salah satu talenta terbaik yang dimiliki Irak dalam beberapa tahun terakhir. Namanya mulai dikenal luas setelah tampil impresif bersama Timnas Irak U-23 pada Piala Asia U-23 2024. Saat itu dia sukses menjadi pencetak gol terbanyak turnamen sekaligus membawa negaranya finis di posisi ketiga.
Performa apik tersebut membuat FC Como merekrutnya dengan kontrak hingga Juni 2027. Namun persaingan ketat di Serie A membuat kesempatan bermainnya sangat terbatas. Hingga kini, ia baru mencatat dua penampilan bersama tim utama Como.
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