Medan dan Bali? Kandidat Lokasi Semifinal Piala Presiden: Persib vs Persija dan Persebaya vs Arema

Kandidat lokasi semifinal Piala Presiden 2026 mengerucut ke Medan dan Bali, sementara Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema FC memastikan tiket empat besar. (Piala Presiden 2026)
JawaPos.com — Lokasi semifinal Piala Presiden 2026 mengerucut ke Medan dan Bali, dengan dua pertandingan mempertemukan Persib Bandung vs Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya vs Arema FC pada Selasa (4/8/2026).
Kepastian venue masih menunggu pengumuman panitia pada Minggu (2/8/2026), setelah fase grup turnamen pramusim Liga Indonesia tuntas.
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Babak semifinal Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung pada Selasa (4/8/2026), tetapi lokasi pertandingan belum diumumkan secara resmi hingga fase grup berakhir pada Sabtu (1/8/2026).
Menariknya, berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com, kandidat venue semifinal kini hanya mengerucut ke dua wilayah, yakni Medan dan Bali.
Kepastian lokasi tersebut akan menjadi perhatian karena empat tim yang lolos berasal dari sejumlah daerah dengan basis suporter besar.
Dua pertandingan semifinal akan menyajikan duel Persib Bandung melawan Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC.
Panitia dijadwalkan mengumumkan lokasi semifinal pada Minggu (2/8/2026) pukul 15.00 WIB.
Pengumuman tersebut akan dilakukan di Balai Kota Surabaya dengan menghadirkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait serta perwakilan pemain dari klub peserta semifinal.
Sebelumnya, Anggota Steering Committee Piala Presiden 2026 Arya Sinulingga menyebut venue semifinal baru ditetapkan setelah pertandingan terakhir Grup B selesai dimainkan.
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