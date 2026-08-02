Miguel Pereira Antusias Hadapi Arema FC! Gol Perdana Jadi Modal Persebaya Bidik Final Piala Presiden

Pemain Persebaya Miguel Angelo melakukan selebrasi usai menjebol gawang Port FC dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com — Miguel Pereira mencetak gol perdananya untuk Persebaya Surabaya saat mengalahkan Port FC 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026), sekaligus memastikan Green Force menutup fase Grup B Piala Presiden 2026 sebagai juara grup dengan sembilan poin.
Penyerang asal Portugal itu langsung menjadikan momentum tersebut sebagai bahan bakar untuk menghadapi Arema FC di semifinal pada Selasa (4/8/2026) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.
Miguel Pereira mengaku sangat bahagia setelah akhirnya mencetak gol bersama Persebaya Surabaya dalam pertandingan penting melawan Port FC.
Gol tersebut terasa semakin spesial karena ikut membantu Green Force mengamankan kemenangan sekaligus posisi puncak Grup B Piala Presiden 2026.
Pemain asal Portugal itu mengungkapkan gol tersebut menjadi hasil dari kerja keras yang sudah dijalaninya selama 12 hingga 13 pekan.
Ia juga mengakui tidak setiap pertandingan memberikan kesempatan untuk mencetak gol, sehingga keberhasilan menjebol gawang Port FC menjadi momen penting dalam proses adaptasinya.
"Ya, saya merasa luar biasa. Saya telah bekerja keras untuk ini selama 2 hingga 3 pekan. Terkadang memang tidak memungkinkan untuk mencetak gol, tetapi saya sangat senang bisa mencetak gol hari ini. Lebih dari itu, saya sangat senang bisa menang, meraih tiga poin, dan membawa tim ini berada di peringkat pertama," ujar Miguel Pereira saat ditanya JawaPos.com di Mixed Zone Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).
Kemenangan tersebut sekaligus memperlihatkan perkembangan positif Green Force sepanjang fase grup.
Persebaya Surabaya mampu menyapu bersih tiga pertandingan Grup B dengan sembilan poin dan melangkah ke semifinal sebagai juara grup.
Baca Juga:Presiden Persebaya Azrul Ananda Dukung Bali Jadi Venue Netral Semifinal Piala Presiden 2026
Miguel Pereira juga melihat perkembangan permainan Persebaya Surabaya terus menunjukkan peningkatan dari pertandingan ke pertandingan.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa