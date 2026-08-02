Miguel Pereira Antusias Hadapi Arema FC! Gol Perdana Jadi Modal Persebaya Bidik Final Piala Presiden

JawaPos.com — Miguel Pereira mencetak gol perdananya untuk Persebaya Surabaya saat mengalahkan Port FC 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026), sekaligus memastikan Green Force menutup fase Grup B Piala Presiden 2026 sebagai juara grup dengan sembilan poin.

Penyerang asal Portugal itu langsung menjadikan momentum tersebut sebagai bahan bakar untuk menghadapi Arema FC di semifinal pada Selasa (4/8/2026) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Gol Perdana Miguel Pereira Jadi Suntikan Kepercayaan Diri Miguel Pereira mengaku sangat bahagia setelah akhirnya mencetak gol bersama Persebaya Surabaya dalam pertandingan penting melawan Port FC.

Gol tersebut terasa semakin spesial karena ikut membantu Green Force mengamankan kemenangan sekaligus posisi puncak Grup B Piala Presiden 2026.

Pemain asal Portugal itu mengungkapkan gol tersebut menjadi hasil dari kerja keras yang sudah dijalaninya selama 12 hingga 13 pekan.

Ia juga mengakui tidak setiap pertandingan memberikan kesempatan untuk mencetak gol, sehingga keberhasilan menjebol gawang Port FC menjadi momen penting dalam proses adaptasinya.

"Ya, saya merasa luar biasa. Saya telah bekerja keras untuk ini selama 2 hingga 3 pekan. Terkadang memang tidak memungkinkan untuk mencetak gol, tetapi saya sangat senang bisa mencetak gol hari ini. Lebih dari itu, saya sangat senang bisa menang, meraih tiga poin, dan membawa tim ini berada di peringkat pertama," ujar Miguel Pereira saat ditanya JawaPos.com di Mixed Zone Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).

Kemenangan tersebut sekaligus memperlihatkan perkembangan positif Green Force sepanjang fase grup.

Persebaya Surabaya mampu menyapu bersih tiga pertandingan Grup B dengan sembilan poin dan melangkah ke semifinal sebagai juara grup.

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