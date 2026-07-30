Rumor Kevin Brobbey ke Persijap Jepara Bikin Publik Heboh

Kevin Brobbey dikabarkan jadi incaran Persijap Jepara. (kevin brobbey)
JawaPos.com - Persijap Jepara kembali dikaitkan dengan pemain asing menjelang bergulirnya Super League musim 2026/2027.
Kali ini, nama penyerang asal Belanda, Kevin Brobbey, disebut masuk dalam radar incaran Laskar Kalinyamat.
Kabar tersebut beredar di media sosial Facebook Fabrizio Indonesia, Meski demikian hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun sang pemain sehingga statusnya masih sebatas rumor bursa transfer.
Baca Juga:Tinggalkan Liga Indonesia, Eks Striker PSIS Semarang dan Persijap Jepara Sudi Abdallah Resmi Berkarier di Azerbaijan
Kevin Brobbey saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama FC Argeș di Rumania berakhir pada 1 Juli 2026. Situasi itu membuat penyerang berusia 33 tahun tersebut bebas menjalin negosiasi dengan klub mana pun tanpa biaya transfer.
Dalam perjalanan kariernya, Kevin dikenal sebagai pemain yang memiliki pengalaman cukup luas di kompetisi Eropa maupun Timur Tengah. Ia merupakan lulusan akademi AZ Alkmaar sebelum memulai karier profesional di sejumlah klub.
Beberapa klub yang pernah dibelanya antara lain Ross County di Skotlandia, Slovan Liberec di Republik Ceko, SKN St. Pölten di Austria, Northampton Town di Inggris, Almere City di Belanda, hingga sejumlah klub Rumania seperti Politehnica Iași, Viitorul Constanța, Rapid București, UTA Arad, Gloria Buzau, dan FC Argeș. Ia juga sempat bermain untuk Kayserispor di Turki serta Al-Batin di Arab Saudi.
Baca Juga:Resmi! Roman Paparyga Gabung Persijap Jepara, Eks Striker Persis Solo Asal Ukraina Dikontrak Dua Musim
Meski produktivitas golnya dalam beberapa musim terakhir tidak terlalu menonjol, Kevin tetap dinilai memiliki pengalaman yang bisa menjadi modal penting bagi klub yang merekrutnya. Pada musim terakhir bersama FC Argeș, ia tampil dalam 21 pertandingan liga.
Selain pengalaman di level klub, Kevin Brobbey juga pernah membela Timnas Belanda kelompok umur. Ia tercatat memperkuat Belanda U-18 dan U-19, bahkan mencetak dua gol dari tiga penampilan bersama tim U-19.
Nama Kevin juga cukup dikenal karena memiliki hubungan keluarga dengan Brian Brobbey, penyerang Belanda yang kini memperkuat Sunderland. Kevin merupakan kakak kandung Brian dan sama-sama mengawali karier sepak bola dari Belanda.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!