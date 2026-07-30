Rumor Kevin Brobbey ke Persijap Jepara Bikin Publik Heboh

JawaPos.com - Persijap Jepara kembali dikaitkan dengan pemain asing menjelang bergulirnya Super League musim 2026/2027.

Kali ini, nama penyerang asal Belanda, Kevin Brobbey, disebut masuk dalam radar incaran Laskar Kalinyamat.

Kabar tersebut beredar di media sosial Facebook Fabrizio Indonesia, Meski demikian hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun sang pemain sehingga statusnya masih sebatas rumor bursa transfer.

Kevin Brobbey saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama FC Argeș di Rumania berakhir pada 1 Juli 2026. Situasi itu membuat penyerang berusia 33 tahun tersebut bebas menjalin negosiasi dengan klub mana pun tanpa biaya transfer.

Dalam perjalanan kariernya, Kevin dikenal sebagai pemain yang memiliki pengalaman cukup luas di kompetisi Eropa maupun Timur Tengah. Ia merupakan lulusan akademi AZ Alkmaar sebelum memulai karier profesional di sejumlah klub.

Beberapa klub yang pernah dibelanya antara lain Ross County di Skotlandia, Slovan Liberec di Republik Ceko, SKN St. Pölten di Austria, Northampton Town di Inggris, Almere City di Belanda, hingga sejumlah klub Rumania seperti Politehnica Iași, Viitorul Constanța, Rapid București, UTA Arad, Gloria Buzau, dan FC Argeș. Ia juga sempat bermain untuk Kayserispor di Turki serta Al-Batin di Arab Saudi.

Meski produktivitas golnya dalam beberapa musim terakhir tidak terlalu menonjol, Kevin tetap dinilai memiliki pengalaman yang bisa menjadi modal penting bagi klub yang merekrutnya. Pada musim terakhir bersama FC Argeș, ia tampil dalam 21 pertandingan liga.

Selain pengalaman di level klub, Kevin Brobbey juga pernah membela Timnas Belanda kelompok umur. Ia tercatat memperkuat Belanda U-18 dan U-19, bahkan mencetak dua gol dari tiga penampilan bersama tim U-19.