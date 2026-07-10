Resmi! Persebaya Surabaya Datangkan Walber Mota, Bek Brasil Berpengalaman Hadapi Tim Kuat Asia

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi merekrut bek asal Brasil, Jose Walber Mota de Amorim atau Walber Mota, untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi Super League 2026/2027.

Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu melengkapi komposisi skuad Green Force setelah sebelumnya mendatangkan 11 pemain baru demi meningkatkan daya saing sepanjang musim.

Siapa Walber Mota, Bek Baru Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya kembali menunjukkan keseriusannya membangun tim yang kompetitif dengan merekrut Walber Mota sebagai amunisi anyar di sektor belakang.

Bek asal Brasil itu dikontrak selama satu musim dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.

Kedatangan Walber menjadi tambahan penting setelah Green Force lebih dulu mendatangkan 11 pemain baru yang terdiri atas lima pemain asing dan enam pemain lokal.

Langkah tersebut memperlihatkan ambisi Persebaya Surabaya membentuk skuad yang lebih kuat untuk bersaing di Super League 2026/2027.

Walber lahir pada 12 Juni 1997 dan kini berusia 29 tahun. Sepanjang karier profesionalnya, ia telah mengumpulkan pengalaman bermain di sejumlah klub besar Brasil yang dikenal memiliki persaingan ketat.

Nama-nama seperti Botafogo, Athletico Paranaense, Guarani, hingga Vasco da Gama pernah menjadi bagian perjalanan kariernya.

Pengalaman itu membentuk Walber sebagai bek yang matang, disiplin, dan terbiasa menghadapi tekanan pertandingan level tinggi.