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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.42 WIB

Persebaya Surabaya Adalah Klub Besar! Miguel Pereira Tak Sabar Jalani Kerasnya Super League 2026/2027

Winger anyar Persebaya Surabaya, Miguel Pereira, siap membawa Green Force bersaing di Super League 2026/2027 dengan kecepatan, kreativitas, serta pengalaman dari Liga Portugal. (Instagram @lusitaniadelourosafc) - Image

Winger anyar Persebaya Surabaya, Miguel Pereira, siap membawa Green Force bersaing di Super League 2026/2027 dengan kecepatan, kreativitas, serta pengalaman dari Liga Portugal. (Instagram @lusitaniadelourosafc)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan winger asal Portugal, Miguel Pereira, untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Pemain berusia 27 tahun itu langsung mengaku bangga bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia dan siap memberikan kontribusi maksimal demi membawa Green Force bersaing di papan atas musim ini.

Mengapa Miguel Pereira Memilih Persebaya Surabaya?

Persebaya Surabaya kembali menunjukkan keseriusannya membangun skuad kompetitif dengan mendatangkan Miguel Pereira sebagai tambahan kekuatan di sektor sayap.

Kehadiran pemain asal Portugal tersebut menjadi bagian dari persiapan Green Force menghadapi persaingan Super League 2026/2027 yang diprediksi berlangsung semakin ketat.

Miguel Pereira datang dengan modal pengalaman bermain di kompetisi Eropa pada usia yang masih sangat produktif, yakni 27 tahun.

Manajemen berharap kualitas, kecepatan, serta kreativitasnya mampu meningkatkan daya serang Persebaya Surabaya sepanjang musim.

Pereira mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran bergabung dengan Green Force.

Sejak tiba di Surabaya, ia langsung merasakan besarnya nama Persebaya Surabaya melalui atmosfer klub maupun antusiasme para pendukungnya.

"Saya pikir Persebaya adalah klub yang besar. Sejak kedatangan saya hari ini, saya bisa langsung merasakan atmosfer bahwa ini adalah klub yang besar,” ujar Miguel Pereira, Rabu (8/7/2026).

“Saya sangat antusias (excited) berada di sini, bermain di stadion yang luar biasa ini, dan tampil di depan para pendukung kita. Saya juga melihat kompetisi Super League ini sangat bagus, dan saya benar-benar bersemangat menjalaninya."

Editor: Hendra
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