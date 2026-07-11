Miguel Pereira Seperti di Rumah Sendiri, Senjata Baru Persebaya Surabaya Ramaikan Super League 2026/2027

Miguel Pereira mengaku langsung merasa nyaman di Indonesia setelah resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan winger asal Portugal, Miguel Pereira, untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Pemain berusia 27 tahun itu mengaku langsung merasa nyaman sejak tiba di Indonesia dan siap memberikan kontribusi terbaik bagi Green Force setelah tampil konsisten di kompetisi Portugal.
Persebaya Surabaya terus mematangkan komposisi skuad demi bersaing di Super League 2026/2027.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah merekrut Miguel Ângelo Marques Pinto Pereira sebagai tambahan tenaga di sektor penyerangan.
Pemain asal Portugal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya gedor Green Force.
Usianya yang masih produktif serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa menjadi modal penting untuk membantu Persebaya Surabaya menghadapi persaingan musim baru.
Miguel Pereira mengaku sangat terkesan dengan sambutan yang diterimanya sejak pertama kali tiba di Indonesia.
Menurutnya, keramahan masyarakat membuat proses adaptasi berjalan jauh lebih mudah meski berada ribuan kilometer dari kampung halamannya.
Pemain kelahiran 31 Januari 1999 itu juga mengungkapkan rasa bangganya bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia.
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Sejarah panjang Persebaya Surabaya dan besarnya dukungan suporter menjadi alasan yang membuatnya antusias menerima tantangan baru.
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