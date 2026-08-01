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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 2 Agustus 2026 | 01.57 WIB

Rans Nusantara Resmi Rekrut Dedik Setiawan dan Muhammad Rafli dari Arema FC, Ini 3 Fakta Menariknya

Rans Nusantara resmi mendatangkan Dedik Setiawan dan Muhammad Rafli. Simak tiga fakta menarik dua mantan pemain Arema FC tersebut. (Dok. RANS) - Image

Rans Nusantara resmi mendatangkan Dedik Setiawan dan Muhammad Rafli. Simak tiga fakta menarik dua mantan pemain Arema FC tersebut. (Dok. RANS)

JawaPos.com - Rans Nusantara terus memperkuat skuad jelang menghadapi Championship musim 2026/2027. Klub berjuluk Phoenix itu resmi mendatangkan dua mantan pemain Arema FC, Dedik Setiawan dan Muhammad Rafli, sebagai amunisi baru.

Kehadiran keduanya diharapkan menambah kualitas lini depan dan lini tengah Rans Nusantara. Dedik Setiawan dikenal sebagai penyerang berpengalaman, sedangkan Muhammad Rafli memiliki kemampuan membangun serangan dari sektor tengah.

Rans Nusantara lebih dulu mengumumkan perekrutan Dedik Setiawan melalui akun Instagram resminya.

"Dedik Setiawan is here! Malang's pride. Phoenix's fire. Welcome to RANSKANDIA. Let's rise together," tulis Rans Nusantara.

Tak lama berselang, klub juga memperkenalkan Muhammad Rafli.

"M. Rafli is here. Class, vision, and passion. Welcome to RANSKANDIA. Let's make magic together!," tulis Rans Nusantara.

Berikut tiga fakta menarik tentang dua rekrutan anyar Rans Nusantara tersebut.

1. Dedik Setiawan mengoleksi 51 gol bersama Arema FC

Dedik Setiawan menjadi salah satu pemain yang paling lama membela Arema FC. Penyerang berusia 32 tahun itu memperkuat Singo Edan sejak 2016.

Berdasarkan data Transfermarkt, Dedik mencetak 51 gol di seluruh kompetisi selama berseragam Arema FC.

2. Dedik Setiawan meraih empat gelar Piala Presiden

Selama membela Arema FC, Dedik Setiawan ikut mempersembahkan empat trofi Piala Presiden.

Editor: Hendra
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