Resmi Gabung PSIS Semarang, Fabiano Beltrame Siap Perkuat Lini Belakang Laskar Mahesa Jenar di Kompetisi Musim 2026/2027

JawaPos.com - PSIS Semarang kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kali ini, Laskar Mahesa Jenar resmi mendatangkan bek tengah berpengalaman Fabiano Beltrame yang akan menambah kekuatan dilini belakang sekaligus kedalaman lini pertahanan tim.

Kepastian bergabungnya pemain naturalisasi asal Brasil tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi PSIS Semarang, @psisofficial.

Dalam unggahannya, klub menyambut kedatangan sang pemain dengan kalimat singkat, "Sugeng rawuh our new defender, Fabiano Beltrame."

Kehadiran Fabiano menjadi tambahan penting bagi sektor belakang PSIS yang tengah dipersiapkan menghadapi persaingan musim baru.

Meski kini telah menginjak usia 43 tahun, pengalaman panjang yang dimiliki Fabiano di sepak bola Indonesia menjadi nilai tersendiri bagi tim asal Kota Semarang tersebut.

Fabiano Da Rosa Beltrame lahir di Foz do Iguaçu, Brasil, pada 29 Agustus 1982. Ia resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak September 2019 dan telah lama dikenal sebagai salah satu bek tangguh yang malang melintang di Liga Indonesia.

Sepanjang kariernya, Fabiano pernah memperkuat sejumlah klub besar Indonesia. Perjalanan dimulai bersama Persela Lamongan sebelum kemudian membela Persmin Minahasa, Persija Jakarta, Arema Cronus, Madura United, Persib Bandung, PSS Sleman, Persis Solo, PSBS Biak, hingga Barito Putera.