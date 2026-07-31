Resmi Gabung PSIS Semarang, Fabiano Beltrame Siap Perkuat Lini Belakang Laskar Mahesa Jenar di Kompetisi Musim 2026/2027

Fabiano Beltrame resmi memperkuat PSIS Semarang. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Kali ini, Laskar Mahesa Jenar resmi mendatangkan bek tengah berpengalaman Fabiano Beltrame yang akan menambah kekuatan dilini belakang sekaligus kedalaman lini pertahanan tim.
Kepastian bergabungnya pemain naturalisasi asal Brasil tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi PSIS Semarang, @psisofficial.
Dalam unggahannya, klub menyambut kedatangan sang pemain dengan kalimat singkat, "Sugeng rawuh our new defender, Fabiano Beltrame."
Baca Juga:Carlos Fortes Kabarnya Gabung Semen Padang, Eks Striker PSIS dan Arema FC Bisa Main Lagi di Indonesia
Kehadiran Fabiano menjadi tambahan penting bagi sektor belakang PSIS yang tengah dipersiapkan menghadapi persaingan musim baru.
Meski kini telah menginjak usia 43 tahun, pengalaman panjang yang dimiliki Fabiano di sepak bola Indonesia menjadi nilai tersendiri bagi tim asal Kota Semarang tersebut.
Fabiano Da Rosa Beltrame lahir di Foz do Iguaçu, Brasil, pada 29 Agustus 1982. Ia resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak September 2019 dan telah lama dikenal sebagai salah satu bek tangguh yang malang melintang di Liga Indonesia.
Baca Juga:PSIS Pertahankan Raffinha, Penyerang Asal Brasil Siap Jadi Andalan Laskar Mahesa Jenar di Liga 2 Musim 2026/2027
Sepanjang kariernya, Fabiano pernah memperkuat sejumlah klub besar Indonesia. Perjalanan dimulai bersama Persela Lamongan sebelum kemudian membela Persmin Minahasa, Persija Jakarta, Arema Cronus, Madura United, Persib Bandung, PSS Sleman, Persis Solo, PSBS Biak, hingga Barito Putera.
Tak hanya dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel udara, Fabiano juga memiliki naluri mencetak gol dari situasi bola mati.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!