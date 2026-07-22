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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 23 Juli 2026 | 00.39 WIB

Salah Satunya Miguel Pereira! Berikut Reaksi 3 Pemain Baru Persebaya Surabaya Setelah Debut Lawan PSIS Semarang

Pemain baru Persebaya Surabaya Miguel Pereira. (Dok. Miguel Pereira) - Image

Pemain baru Persebaya Surabaya Miguel Pereira. (Dok. Miguel Pereira)

JawaPos.com - Para pemain baru Persebaya Surabaya sudah menjalani laga pertamanya saat melawan PSIS Semarang di 99th Anniversary Game. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7).

Di media sosial, tiga pemain baru Persebaya memberikan reaksinya setelah melakukan debut.  

1. Miguel Pereira

Miguel Pereira merasa takjub dengan atmosfer Gelora Bung Tomo saat Persebaya Surabaya bermain imbang melawan PSIS. Pemain asal Portugal tersebut menegaskan bahwa dirinya akan tetap bekerja keras untuk menghadapi Super League 2026/2027.

"Anniversary Game! Pertandingan pertama saya di stadion kandang kami. Suasana yang tak terlupakan, pendukung yang luar biasa, dan sambutan yang sangat istimewa. Pekerjaan terus berlanjut setiap hari, dan kami akan siap saat liga dimulai. Ini baru permulaan," tulis Miguel Pereira di Instagram, Rabu (22/7).

Saat menghadapi PSIS, Bernardo Tavares memainkan Miguel Pereira sebagai starter. Pemain 27 tahun itu bermain di posisi sayap kanan.

2. Ricky Pratama

Ricky Pratama berharap dirinya menjalani karir yang manis bersama Persebaya. Dia ingin menjalani momen indah selama membela Green Force.

"Semoga perjalanan ini menjadi awal dari banyak momen indah bersama Persebaya," tulis reaksi pemain 23 tahun tersebut di Instagram.

Di laga melawan PSIS, Ricky mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter. Namun di laga tersebut, dia harus digantikan sebelum babak pertama berakhir.

3. Diogo Ramalho

Diogo Ramalho merasa laga imbang melawan PSIS merupakan tes yang bagus bagi Persebaya. Pemain asal Portugal tersebut juga tidak sabar untuk segera meraih banyak kemenangan di Gelora Bung Tomo.

"Tes yang bagus, langkah pertama untuk membangun kekompakan dengan tim dan mempersiapkan diri secara fisik untuk apa yang akan datang. Saya sudah tidak sabar untuk menyaksikan lebih banyak pertandingan di stadion ini... energinya luar biasa! Terima kasih, Bonek Bonita, atas dukungan yang luar biasa!," tulis Diogo Ramalho di Instagram.

Editor: Hendra
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