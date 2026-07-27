Miguel Pereira Kirim Pesan Usai Persebaya Surabaya Kalahkan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Winger Persebaya Surabaya, Miguel Pereira, mengajak seluruh tim terus bekerja keras usai mengawali Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta. Pemain asal Portugal itu optimistis Green Force bisa tampil semakin baik menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Green Force menang tipis 1-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7).

Melalui media sosial pribadinya, Miguel mengaku senang bisa membantu Persebaya mengawali turnamen pramusim dengan hasil positif.

Pemain asal Portugal itu juga mengajak seluruh rekan setimnya untuk tetap fokus meningkatkan performa menghadapi pertandingan berikutnya.

"Kemenangan yang luar biasa! Cara terbaik untuk memulai Piala Presiden! Ayo! WANI. Pertandingan pertama di Piala Presiden! Ayo terus bekerja!" tulis Miguel Pereira di akun Instagram pribadinya.

Kembali Dipercaya Jadi Starter Pelatih Bernardo Tavares kembali memberikan kepercayaan kepada Miguel Pereira untuk mengisi posisi sayap kanan.

Dalam dua pertandingan terakhir melawan PSIS Semarang dan Persija Jakarta, Miguel selalu tampil sebagai starter.

Saat menghadapi Persija, pemain berusia 24 tahun itu beberapa kali merepotkan pertahanan lawan melalui kecepatannya.

Salah satu peluang terbaiknya tercipta pada menit ke-35, tetapi tembakannya masih belum mampu mengubah skor.