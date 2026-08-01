Jelang Aston Villa vs Indonesia All Stars, John McGinn Tak Targetkan Kemenangan

Pemain Aston Villa John McGinn saat latihan di Gelora Bung Karno. (Dok. Aston Villa)
JawaPos.com - Kemenangan bukan hal penting bagi John McGinn saat Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars. Laga persahabatan tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (1/8) pukul 19.30 WIB.
Karena masih laga persahabatan, John McGinn tidak terlalu memikirkan hasil saat melawan Indonesia All Stars. Sang kapten lebih ingin melihat kekompakan tim dan membiasakan diri dengan gaya permainan yang ingin diterapkan pelatih Aston Villa Unai Emery.
"Bagi kami, hasilnya tidak penting; yang penting adalah mendapatkan menit bermain, membiasakan diri bermain bersama, dan mengenal gaya permainan manajer," kata John McGinn yang dikutip laman resmi Aston Villa, Sabtu (1/8).
Pemain 31 tahun tersebut juga menyoroti Indonesia All Stars yang bakal punya motivasi untuk mengalahkan Aston Villa. Namun, John McGinn ingin membuktikan bahwa Aston Villa adalah salah satu tim terbaik di Liga Inggris.
"Tim All Stars Indonesia akan sangat termotivasi; mereka ingin membuktikan bahwa mereka mampu bersaing melawan tim Liga Primer. Kami ingin memastikan bahwa kami dapat menunjukkan mengapa kami adalah tim Liga Premier dan bahwa kami datang ke sini untuk bersaing," jelas McGinn.
Di sisi lain, McGinn merasa senang bisa kembali ke skuad Aston Villa setelah membela timnas Skotlandia di Piala Dunia 2026. Dia mengaku tidak sabar untuk segera bermain dengan para pemain baru.
Baca Juga:Laga Pembuka Liga 2 2026/2027 Hadir di Semarang, PSIS Siap Menjamu PSPS Pekanbaru pada 12 September
"Senang bisa bertemu dengan teman-teman, ada beberapa wajah baru dan beberapa pemain muda yang bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Saya senang bisa kembali dan tidak sabar untuk segera bermain," ujar McGinn.
Kedatangan Aston Villa juga disambut dengan hangat oleh pendukungnya di Jakarta. McGinn merasa hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan mereka untuk mengembangkan basis penggemar.
"Kami sedang mengembangkan basis penggemar di seluruh dunia. Kami sudah disambut dengan hangat oleh banyak pendukung di sini. Kami sangat antusias untuk mengembangkan hal itu lebih lanjut dan bertemu dengan para penggemar yang tidak bisa datang ke Birmingham dan menonton pertandingan kami di sana," ucap McGinn.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet