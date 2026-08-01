Jelang Aston Villa vs Indonesia All Stars, John McGinn Tak Targetkan Kemenangan

JawaPos.com - Kemenangan bukan hal penting bagi John McGinn saat Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars. Laga persahabatan tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (1/8) pukul 19.30 WIB.

Karena masih laga persahabatan, John McGinn tidak terlalu memikirkan hasil saat melawan Indonesia All Stars. Sang kapten lebih ingin melihat kekompakan tim dan membiasakan diri dengan gaya permainan yang ingin diterapkan pelatih Aston Villa Unai Emery.

"Bagi kami, hasilnya tidak penting; yang penting adalah mendapatkan menit bermain, membiasakan diri bermain bersama, dan mengenal gaya permainan manajer," kata John McGinn yang dikutip laman resmi Aston Villa, Sabtu (1/8).

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Pemain 31 tahun tersebut juga menyoroti Indonesia All Stars yang bakal punya motivasi untuk mengalahkan Aston Villa. Namun, John McGinn ingin membuktikan bahwa Aston Villa adalah salah satu tim terbaik di Liga Inggris.

"Tim All Stars Indonesia akan sangat termotivasi; mereka ingin membuktikan bahwa mereka mampu bersaing melawan tim Liga Primer. Kami ingin memastikan bahwa kami dapat menunjukkan mengapa kami adalah tim Liga Premier dan bahwa kami datang ke sini untuk bersaing," jelas McGinn.

Di sisi lain, McGinn merasa senang bisa kembali ke skuad Aston Villa setelah membela timnas Skotlandia di Piala Dunia 2026. Dia mengaku tidak sabar untuk segera bermain dengan para pemain baru.

"Senang bisa bertemu dengan teman-teman, ada beberapa wajah baru dan beberapa pemain muda yang bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Saya senang bisa kembali dan tidak sabar untuk segera bermain," ujar McGinn.

Kedatangan Aston Villa juga disambut dengan hangat oleh pendukungnya di Jakarta. McGinn merasa hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan mereka untuk mengembangkan basis penggemar.