Luka Menalo Beberkan Kunci Persib Sapu Bersih Grup A Piala Presiden 2026, Tiga Laga Tanpa Kebobolan

Luka Menalo beberkan kunci Persib sapu bersih Grup A Piala Presiden 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung menutup perjalanan di fase Grup A Piala Presiden 2026 dengan hasil sempurna. Maung Bandung mengalahkan wakil Singapura, Tampines Rovers FC, dengan skor 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7).
Kemenangan tersebut memastikan Persib melangkah ke babak semifinal sebagai juara Grup A piala presiden dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Tak hanya itu, tim asuhan Igor Tolic juga mencatatkan rekor impresif, yakni selalu menang tanpa sekalipun kebobolan sepanjang fase grup.
Penyerang Persib Luka Menalo mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya. Menurut pemain asal Bosnia dan Herzegovina itu, pertandingan melawan Tampines Rovers bukan laga yang mudah karena seluruh pemain harus menjalani jadwal padat di masa pramusim.
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Menalo mengatakan kondisi fisik menjadi tantangan tersendiri. Dalam waktu singkat, Persib harus memainkan tiga pertandingan dengan intensitas tinggi. Karena itu, ia menilai kemenangan yang diraih menjadi hasil yang patut disyukuri.
"Seperti yang disampaikan pelatih, ini masih pramusim dan waktunya sangat singkat untuk menjalani tiga pertandingan berturut-turut. Ini laga yang berat, tetapi hal yang paling penting adalah kami berhasil menang dan mencatatkan clean sheet lagi," ujar Menalo seusai pertandingan.
Menurut Menalo, salah satu faktor yang membuat Persib mampu menyapu bersih kemenangan adalah disiplin dan kesabaran seluruh pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan tim pelatih. Dia menilai rekan-rekannya tetap mampu menjaga fokus meski lawan memberikan perlawanan yang cukup merepotkan.
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Pada babak kedua, Persib memilih bermain lebih sabar sambil menunggu celah di lini pertahanan Tampines Rovers. Strategi tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Balsa Sekulic berhasil mencetak gol penentu kemenangan.
"Di babak kedua kami sabar menunggu kesempatan. Begitu peluang itu datang, Balsa mencetak gol yang sangat luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat kepadanya dan seluruh tim atas kemenangan ini," kata Menalo.
Gol Sekulic kembali menjadi pembeda bagi Persib. Menariknya, seluruh kemenangan Maung Bandung di fase Grup A diraih dengan skor identik 1-0.
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