Gol Spektakuler Balsa Sekulic Antar Persib Bandung Jadi Juara Grup A Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persib Bandung memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Maung Bandung menutup fase Grup A dengan kemenangan 1-0 atas Tampines Rovers di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026).

Gol tunggal kemenangan Persib Bandung dicetak striker asal Montenegro, Balsa Sekulic, pada menit ke-82. Berkat hasil tersebut, tim asuhan Igor Tolic menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan dan mengoleksi sembilan poin untuk keluar sebagai juara Grup A.

Di babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi runner-up Grup B. Hasil ini juga memperpanjang tren positif Maung Bandung sepanjang turnamen pramusim tersebut.

Sejak menit awal, Persib Bandung langsung berusaha menguasai permainan. Igor Tolic menurunkan Fitrah Maulana di bawah mistar, didukung Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, Faris Abdul Hafid, dan Al Hamra Hehanussa di lini belakang.

Sementara itu, Luciano Guaycochea, Gakuto Notsuda, Rafi Rasyiq, dan Berguinho menjadi motor permainan di lini tengah untuk menopang duet penyerang Uilliam Barros dan Ramon "Tanque" De Andrade Souza.

Meski lebih banyak menguasai bola, Persib Bandung belum mampu membongkar pertahanan Tampines Rovers sepanjang babak pertama. Sejumlah peluang yang tercipta masih belum berbuah gol sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Igor Tolic langsung melakukan perubahan dengan memasukkan Kakang Rudianto, Luka Menalo, dan Balsa Sekulic menggantikan Faris Abdul Hafid, Uilliam Barros, serta Ramon Tanque.

Pergantian tersebut membuat permainan Persib Bandung lebih hidup. Pada menit ke-50, Luka Menalo menusuk dari sisi kanan sebelum memberikan umpan kepada Gakuto Notsuda. Sayangnya, tembakan gelandang asal Jepang itu masih belum mampu menaklukkan kiper lawan.

Memasuki menit ke-65, Igor kembali menyegarkan tim dengan memasukkan Dedi Kusnandar, Nazriel Alfaro Syahdan, M. Adzikry, Ikhwan Tanamal, dan Julio Cesar. Pergantian ini membuat intensitas serangan Persib Bandung semakin meningkat.