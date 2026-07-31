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Andika Rachmansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.45 WIB

Hasil Piala Presiden 2026: Bungkam Tampines Rovers, Persib Bandung Lolos ke Semifinal sebagai Juara Grup A

Persib Bandung menang 1-0 atas Tampines Rovers di Piala Presiden 2026. Persib juara Grup A dan lolos semifinal (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung menang 1-0 atas Tampines Rovers di Piala Presiden 2026. Persib juara Grup A dan lolos semifinal (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung menang tipis 1-0 atas Tampines Rovers pada laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (31/7/2026) malam WIB.

Kemenangan ini membuat Persib Bandung menutup Grup A dengan nilai sempurna sembilan. Tim asuhan Igor Tolic itu finis sebagai juara grup setelah menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan.

Persib Bandung lolos ke babak semifinal bersama Arema FC sebagai runner-up. Persib bandung akan menghadapi runner-up Grup B, sementara Arema FC melawan juara Grup B.

Jalannya Pertandingan
Babak Pertama

Persib Bandung tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Pangeran Biru itu langsung menciptakan peluang emas pada menit ke-6 lewat tandukan Ramon Tanque namun masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Tampines Rovers.

Berselang empat menit, Persib Bandung kembali dapat peluang emas lewat tendangan Gakuto Notsuda. Namun sayang tendangannya masih bisa ditepis kiper Muhammad Zharfan sehingga hanya berujung sepak pojok.

Persib Bandung terus menggempur lini pertahanan Tampines Rovers. Peluang pun kembali tercipta pada menit ke-29 lewat tendangan Ramon Tanque yang sudah berada di mulut gawang. Namun tendangannya masih mengenai kaki dari Muhammad Zharfan.

Pangeran Biru memegang kendali permainan, namun serangannya belum ada yang berbuah gol hingga laga memasuki menit ke-35. Sementara Tampines Rovers masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya.

Persib Bandung kembali mengancam gawang Tampines Rovers di pengujung babak pertama lewat tendangan keras Adam Alis, namun ditangkap oleh Muhammad Zharfan. Hasilnya, kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Babak Kedua

Usai jeda turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Tampines Rovers kali ini terlihat tampil lebih menekan. Serangan demi serangan mereka lancarkan ke lini pertahanan Persib Bandung.

Kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Namun hingga laga pertandingan memasuki water break atau menit ke-75, belum ada gol yang berhasil dicetak oleh Persib Bandung maupun Tampines Rovers.

Editor: Hendra
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