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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.50 WIB

Francisco Rivera Tak Terpengaruh Reuni dengan Bruno Moreira, Persebaya Bidik Juara Grup B Piala Presiden 2026

Francisco Rivera tak terpengaruh pertemuannya dengan Bruno Moreira yang kini membela Port FC di Piala Presiden 2026. (Persebaya) - Image

Francisco Rivera tak terpengaruh pertemuannya dengan Bruno Moreira yang kini membela Port FC di Piala Presiden 2026. (Persebaya)

JawaPos.com - Laga Persebaya Surabaya melawan Port FC pada pertandingan terakhir Grup B Piala Presiden 2026 dipastikan menghadirkan cerita menarik.

Duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8) malam WIB, bukan hanya menjadi penentu juara grup, tetapi juga mempertemukan Green Force dengan mantan kapten sekaligus ikon klub, Bruno Moreira.

Bruno merupakan sosok yang memiliki tempat khusus di hati pendukung Persebaya. Selama empat musim membela Green Force, pemain asal Brasil tersebut dikenal sebagai pemimpin di lapangan, mengenakan ban kapten, serta menjadi salah satu pemain asing yang memiliki hubungan erat dengan Bonek dan Bonita berkat dedikasinya.

Meski begitu, gelandang serang Persebaya, Francisco Rivera, memastikan dirinya tidak akan larut dalam suasana reuni. Pemain asal Meksiko itu menegaskan bahwa target utama tim adalah meraih kemenangan demi mengamankan posisi puncak klasemen Grup B.

Menurut Rivera, pertandingan melawan Port FC memang terasa spesial karena kembali bertemu Bruno.

Namun, bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Persebaya memiliki motivasi besar untuk menutup fase grup dengan hasil sempurna.

Rivera mengungkapkan dirinya masih menjalin hubungan baik dengan Bruno. Bahkan, keduanya sempat berbincang ketika mantan kapten Persebaya tersebut hadir di Stadion Gelora Bung Tomo pada pertandingan sebelumnya.

Meski demikian, hubungan pertemanan akan dikesampingkan selama 90 menit pertandingan berlangsung.

Baginya, setiap pemain akan berjuang sepenuhnya untuk klub yang kini mereka bela. Karena itu, ia meyakini duel Persebaya kontra Port FC akan berlangsung menarik sekaligus penuh persaingan.

Editor: Edi Yulianto
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